Wie kann ich glutenfreie Nudeln mit dem Philips Pastamaker zubereiten?

Wenn Sie mit Ihrem Pastamaker zu Hause glutenfreie Nudeln zubereiten möchten, empfehlen wir Ihnen die Verwendung einer der folgenden Mehlsorten:

Vormischung

Linsenmehl

Erbsenmehl

Kichererbsenmehl

Buchweizenmehl

Quinoa-Mehl

Kastanienmehl

Reismehl

Wir raten dazu, Kokosnussmehl und Mandelmehl zu vermeiden.