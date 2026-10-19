Wie reinige ich den Philips Pastamaker?

Das Zubehör des Pastamakers und alle abnehmbaren Teile können unter fließendem Wasser mit Spülmittel gereinigt werden. Verwenden Sie keine scheuernden Seiten des Küchenschwamms oder aggressive Reinigungsmittel (mit scheuernden Inhaltsstoffen oder aggressive Flüssigkeiten wie Benzin oder Aceton), da diese die Oberflächen beschädigen.



Alle Teile außer der Vorderseite der 7000 Serie/Avance Collection können auch in der Spülmaschine gereinigt werden. Stellen Sie sicher, dass Sie ein Programm mit einer Temperatur von unter 60 °C auswählen und vorher größere Teigrückstände entfernen.



Tipps:

Lassen Sie die Teigrückstände vor der Reinigung an der Luft trocknen, insbesondere die Scheiben.

Verwenden Sie das mitgelieferte Reinigungswerkzeug, um die Teigrückstände aus der Scheibe zu stechen, bevor Sie sie unter fließendem Wasser oder in der Spülmaschine reinigen.