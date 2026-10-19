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Philips Support

So kneten Sie Pizza- oder Brotteig mit dem Philips Pastamaker

Wenn Sie wissen möchten, wie Sie Ihren Philips Pastamaker zum Kneten von Pizza- oder Brotteig verwenden, lesen Sie bitte unseren Artikel unten.

Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: HR2660/00, HR2665/93, HR2665/96.

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