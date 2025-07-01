Philips Support Wie sieht die perfekte Teigkonsistenz mit dem Philips Pastamaker aus?

Im Video unten erfahren Sie, wie die perfekte Teigkonsistenz aussieht, wenn Sie den Philips Pastamaker verwenden.



Die optimale Teigkonsistenz ist mit dem grünen Banner "perfekt" gekennzeichnet. Die Teigkonsistenz mit dem rot gekennzeichneten Banner steht für "zu trocken" oder "zu klebrig/nass".