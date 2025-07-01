Wie sieht die perfekte Teigkonsistenz mit dem Philips Pastamaker aus?

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Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: HR2665/96, HR2660/00, HR2665/93. Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen ›
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