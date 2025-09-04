Für eine optimale Schneideleistung und eine ideale Gleitfähigkeit empfiehlt sich ein Austauschen der Folie alle 12 Monate oder wenn das Gerät nicht mehr die gewünschten Ergebnisse beim Rasieren und Trimmen liefert. Ersetzen Sie die Folie immer durch eine Original-Folie von Philips.



Je nach Nutzungsverhalten kann die genaue Lebensdauer der Folie variieren. Ähnlich wie bei einer manuellen Klinge wird die Folie mit der Zeit stumpfer, was zu einer verringerten Rasierleistung führen kann. Außerdem kann es sich beim Rasieren und Trimmen vermehrt anfühlen, als ob Haare ausgerissen werden. Je nachdem, wie zufrieden Sie mit der Leistung der Folie sind, kann es sein, dass Sie Ihre Folie früher oder später als angegeben austauschen möchten.

