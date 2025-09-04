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Wie kann ich die besten Ergebnisse mit meinem Philips LadyShaver erzielen?

Sie können die Scherfolie Ihres Philips LadyShaver verwenden, um Körperbehaarung unterhalb des Halses zu trimmen und zu rasieren. Dazu gehören z. B. Achselhöhlen, Arme, Beine, oder Bikinizone (mit Kammaufsatz).

Vor Beginn:

  • Überprüfen Sie die Scherfolie vor jeder Verwendung auf Beschädigungen und ersetzen Sie sie, wenn sie abgenutzt oder beschädigt ist.
  • Vergewissern Sie sich, dass das Gerät sauber ist.
  • Verwenden Sie immer den Kammaufsatz, wenn Sie Ihren LadyShaver in der Nähe Ihres Intimbereichs (Außen- und Innenseite der äußeren Schamlippen) verwenden.
  • Verwenden Sie Ihren Philips LadyShaver in der Badewanne oder Dusche oder auf sauberer, trockener Haut.
  • Führen Sie für optimale Ergebnisse einige Tage vor der Rasur ein Peeling durch.


Tipp: Die Grundlagen, die in den Videos unten gezeigt werden, gelten für alle LadyShaver-Modelle, einschließlich solcher, die sich optisch von den gezeigten unterscheiden. 

Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: BRL149/00, BRL159/00, BRL138/00. Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen  ›

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