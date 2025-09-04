Wie kann ich den Rasieraufsatz meines Philips LadyShavers entfernen und anbringen?

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Befolgen Sie einfach die nachstehenden Anweisungen, um den Rasieraufsatz (und die Folie) an Ihrem Philips LadyShaver anzubringen und abzunehmen. Die Nummerierung der Schritte entspricht den Abbildungen unten.
Tipp: Das folgende Video bietet zusätzliche Anleitungen. Ihr Modell kann jedoch optisch von dem gezeigten abweichen.
Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: BRL138/00, BRL159/00, BRL149/00. Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen ›
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