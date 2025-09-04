Kann ich den Philips LadyShaver unter der Dusche oder in der Badewanne verwenden?

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Ja, Ihr Philips LadyShaver ist wasserdicht und kann bei Wasserkontakt sicher verwendet werden. Aus Sicherheitsgründen kann dieser Rasierer nur kabellos verwendet werden und schaltet sich daher nicht ein, wenn er an das Stromnetz angeschlossen ist. Weitere Informationen zur kabellosen Verwendung finden Sie im Video unten.
Tipp: Auch wenn Ihr Modell von dem im Video gezeigten Modell abweichen kann, gelten die gleichen Grundsätze.
Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: BRL159/00, BRL138/00, BRL149/00. Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen ›
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