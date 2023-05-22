Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke¹
Unser ultra Sortiment enthält keine Kunststoffe auf Basis fossiler Energieträger. Die Sterilisations- und Transportetuis werden jetzt zu 80 % aus pflanzenbasierten² Materialien hergestellt. Für optimale Sicherheit und Hygiene bestehen die Sauger immer aus lebensmitteltauglichem Silikon.
Zur Reduzierung von Hautirritationen entwickelt³
9 von 10 Eltern haben uns gesagt, dass ihr Baby seit der Verwendung des Philips Avent ultra soft Schnullers keine Hautirritationen mehr hat.³ Beruhigende Wirkung immer griffbereit – egal, wer sich um das Baby kümmert.
Kindgerechte Materialien
Unser ultra Sortiment enthält keine Kunststoffe auf Basis fossiler Energieträger. Die Schnuller und Sterilisations- und Transportetuis werden jetzt zu 80 % aus pflanzenbasierten² Materialien hergestellt.
FSC-zertifiziert
Verpackung aus Papier
Die Verpackung unserer ultra Schnuller besteht aus Papier, das zu 100 % aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern stammt. Es kann überall recycelt werden, wo es Recyclinganlagen gibt.
Neue Produktreihen
Bezaubernde Designs für jede Familie
Unsere ultra Schnuller sind in einer Vielzahl moderner Farben und Designs erhältlich. Von hell und charakteristisch bis hin zu natürlich oder pastellfarben – passend zu jeder Stimmung.
Weiches, flexibles Saugerschild für weniger Hautirritationen
Die Haut deines Babys erfordert besondere Pflege. Die Technologie mit weichem Saugerschild passt sich den natürlichen Gesichtskonturen deines Babys an und sorgt so für weniger Abdrücke und Hautirritationen. Unser abgerundetes Saugerschild minimiert den Druck auf die Wangen und sorgt so für zusätzliche Sanftheit.
Kiefergerecht geformter Sauger speziell für eine natürliche orale Entwicklung
Unsere kiefergerecht geformten Sauger sind speziell aus weichem Silikon konzipiert, um die natürlichen Bewegungen der Mundmuskeln zu unterstützen und so das Risiko einer Zahnfehlstellung (Malokklusion) zu reduzieren. Der enge Hals des Saugers soll den Druck zwischen Zunge und Gaumen verringern. Philips Avent ultra Schnuller wurden von der Oral Health Foundation unabhängig akkreditiert. Sie bestehen zu 100 % aus lebensmittelechtem Silikon, sind haltbarer und langlebiger als Gummisauger (Latex) und frei von BPA, BPS, Phthalat, PVC und polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen.
Von Babys geliebt, Saugerakzeptanz von 98 %***
Unsere strukturierten Silikonsauger imitieren das Gefühl der mütterlichen Brust. Als wir Eltern fragten, wie ihre Kleinen darauf reagieren, gaben durchschnittlich 98 % an, dass ihre Babys die Philips Avent ultra Schnuller akzeptieren.
Gemeinsam mit medizinischem Fachpersonal und Eltern entwickelt
Wir haben eng mit Eltern und Gesundheitsfachkräften zusammengearbeitet, um das einzigartige Design der Philips Avent ultra soft Schnuller zu entwickeln.
Von Dritten anerkannt
Für die Zahnentwicklung deines Babys
Philips Avent ultra Schnuller, Soothies Round und Heart wurden von der Oral Health Foundation unabhängig akkreditiert. Der flexible Sauger unterstützt die natürliche Bewegung der Zunge und reduziert den Druck auf den sich entwickelnden Gaumen und die Zähne.
Bewusstes Design und verantwortungsvolle Produktion
Du kannst dich für jeden ultra Schnuller entscheiden und darauf vertrauen, dass seine zu 80 % pflanzenbasierten² Materialien über eine internationale Nachhaltigkeits- und Kohlenstoffzertifizierung verfügen. Dies ist ein Gütesiegel, das bestätigt, dass unsere nachwachsenden Rohstoffe tatsächlich weniger Auswirkungen auf die Umwelt haben.
