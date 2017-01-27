Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Eingestellt
Hartbodendüse
Die Düse sorgt für eine optimale Reinigung aller Hartböden, insbesondere Parkett- und Fliesenböden. 1) Die besonders weichen Bürsten schützen Böden vor Kratzern. 2) Die weichen Borsten sorgen für die optimale Staubaufnahme auf allen Hartböden. 3) Die Düse ist leicht und verfügt über Räder für höchste Beweglichkeit auf allen Böden.
Die 3 l Staubkammer maximiert das Potenzial des S-Bag Classic-Staubbeutels und sichert so eine lang anhaltende Leistung.
Das leichte Teleskoprohr des Staubsaugers aus Aluminium ist bequem in der Anwendung und lässt sich durch sein zweiteiliges Design auf die gewünschte Länge einstellen.
4.3
von 5
40
Bewertungen
80%
empfehlen dieses Produkt.
Zehra
27/01/2017
Deutschland
Verifizierter Käufer
Prima Gerät
Habe den Staubsauger für meine Tochter gekauft. Ideal für ihre Studentenbude. Klein, wendig, leisungsfähig. Und mit der neuen Universaldüse super auf Teppichen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PowerLife FC8320/09 Staubsauger mit Beutel verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PowerLife FC8320/09 Staubsauger mit Beutel verfasst
mirehn2000
27/01/2017
Deutschland
Verifizierter Käufer
Prima Gerät
Habe den Staubsauger für meine Tochter gekauft. Ideal für ihre Studentenbude. Klein, wendig, leisungsfähig. Und mit der neuen Universaldüse super auf Teppichen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PowerLife FC8320/09 Staubsauger mit Beutel verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PowerLife FC8320/09 Staubsauger mit Beutel verfasst
Napoleon72
19/12/2016
Deutschland
Klein aber oho
Endlich habe ich nicht mehr meinen alten Staubsauger von der Grösse eines Kleinwagens. Der neue ist klein und kompakt und somit ist jetzt auch wieder Platz in der Abstellkammer. Na ja, dass er alles auch noch schön ordentlich wegsaugt ist ja auch nicht unwichtig. Hat sich gelohnt zu wechseln.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PowerLife FC8320/09 Staubsauger mit Beutel verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PowerLife FC8320/09 Staubsauger mit Beutel verfasst