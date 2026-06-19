Revolutionäre AirflowMax Technologie für starke Saugleistung

Dank der einzigartigen AirflowMax Technologie bleibt die Saugleistung länger stark*, sodass der Beutel bis zum Ende verwendet werden kann. Die Technologie basiert auf der Optimierung der wichtigsten drei Elemente: 1) das einzigartige Lamellenprofil im Staubbehälter erhöht den Luftstrom im Staubbeutel und sorgt für die Verwendung der gesamten Beutel-Oberfläche, 2) die speziell entwickelte Kapazität des Staubbehälters, durch die sich der Staubbeutel voll und gleichmäßig entfalten kann, 3) die qualitativ hochwertige, nicht-verstopfende Faserstruktur im Staubbeutel, die Staub absorbiert, ohne die Poren zu verstopfen und die Saugkraft zu verringern.