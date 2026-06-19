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Eingestellt
FC8375/09
99,9 % Staubaufnahme
900 W
TriActive Düse
Dank der einzigartigen AirflowMax Technologie bleibt die Saugleistung länger stark*, sodass der Beutel bis zum Ende verwendet werden kann. Die Technologie basiert auf der Optimierung der wichtigsten drei Elemente: 1) das einzigartige Lamellenprofil in der Staubkammer erhöht den Luftstrom im Staubbeutel und sorgt für die Verwendung der gesamten Beutel-Oberfläche, 2) die speziell entwickelte Kapazität der Staubkammer, durch die sich der Staubbeutel voll und gleichmäßig entfalten kann, 3) die qualitativ hochwertige, nicht-verstopfende Faserstruktur im Staubbeutel, die Staub absorbiert, ohne die Poren zu verstopfen und die Saugkraft zu verringern.
Die TriActive Düse führt drei Reinigungsschritte in einem Arbeitsgang aus: 1) Sie raut mit der speziell entworfenen Unterseite den Teppich schonend auf, um tiefliegenden Staub aufzunehmen. 2) Sie nimmt große Teile über ihre größere Öffnung an der Vorderseite auf. 3) Sie nimmt Staub und Schmutz an Möbeln und Wänden entlang über ihre zwei Luftkanäle auf der rechten und linken Seite auf.
Der Staubsauger wurde mit integriertem Zubehör ausgestattet, damit du beim Reinigen keine zusätzlichen Teile mittragen musst. Die Fugendüse ist am Staubbehälter angebracht, sodass du jederzeit mühelos darauf zurückgreifen kannst.
Auszeichnungen
Bewertungen
99,9 % Staubaufnahme auf Hartböden mit Fugen (IEC 62885-2).