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Eingestellt
FC8660/91
AirflowMax Technologie
TriActive+-Düse
Abwaschbarer Filter EPA 10
Die AirflowMax-Technologie maximiert den Luftstrom, sodass sich der Staubbeutel gleichmäßig entfalten kann, damit Sie eine hohe Saugleistung erhalten, auch wenn sich der Beutel füllt!
Die TriActive+-Düse führt drei Reinigungsschritte in einem Arbeitsgang aus: 1) Der Teppich wird mit der speziell entworfenen Unterseite schonend aufgeraut, um tiefliegenden Staub aufzunehmen. 2) Große Teile werden über eine größere Öffnung an der Vorderseite aufgenommen. 3) Staub und Schmutz werden längsseits von Möbeln und Wänden mit ihren zwei Seitenbürsten aufgekehrt.
Die speziell entworfene 4 l Staubkammer ermöglicht eine optimale und vollständige Nutzung des Staubbeutels.
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