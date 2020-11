Verhilft Patienten dazu, den richtigen Druck auszuüben

Wenn Patienten zu viel Druck ausüben, vibriert das Handstück sanft, um den Patienten in Echtzeit darauf aufmerksam zu machen, weniger fest zu putzen. In einer Studie unter Patienten in den USA reduzierten 7 von 10 Patienten, die zu aggressiv putzten, ihren Bürstendruck bei Verwendung des Drucksensors.****