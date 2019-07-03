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Eingestellt

Philips AventMikrowellen-Dampfsterilisator

SCF271/20

4.7
| (75) Bewertungen | 99% empfehlen dieses Produkt.
Ultra-schnell und einfach
Der Philips Avent Mikrowellen-Dampfsterilisator SCF271/20 ist extrem leicht und kompakt. Dadurch eignet er sich besonders gut zur Verwendung zu Hause und unterwegs. Der Inhalt bleibt bei ungeöffnetem Deckel bis zu 24 Stunden lang steril.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Sterilisiert 6 Flaschen in 2 Minuten*

Ultra-schnell und einfach

Ideal für unterwegs. Passt in die meisten Mikrowellengeräte.

Ideal für unterwegs. Passt in die meisten Mikrowellengeräte.

Der Philips Avent Mikrowellen-Dampfsterilisator wurde so entwickelt, dass er mit den meisten Mikrowellen auf dem Markt verwendet werden kann. Dank der kompakten Größe eignet er sich perfekt für Reisen, sodass Sie jederzeit eine sterile Flasche zur Hand haben, wenn Sie sie benötigen - ob auf einem Kurztrip oder auf einer langen Auslandsreise. Außerdem ist er der perfekte zusätzliche Sterilisator zur Aufbewahrung bei den Großeltern. Abmessungen: 166 mm (H), 280 mm (B), 280 mm (L).

Der Deckel wird durch seitliche Griffe sicher verschlossen

Der Deckel wird durch seitliche Griffe sicher verschlossen

Der Mikrowellen-Dampfsterilisator verfügt über seitliche Griffe, die zusätzliche Sicherheit bieten. Die Clips verschließen den Deckel sicher, sodass kein heißes Wasser austreten kann, wenn Sie das Gerät aus der Mikrowelle nehmen. Die seitlichen Griffe werden nicht heiß, und Sie können den Dampfsterilisator sicher anfassen.

Bei ungeöffnetem Deckel bleibt der Inhalt bis zu 24 Stunden steril.

Bei ungeöffnetem Deckel bleibt der Inhalt bis zu 24 Stunden steril.

Bei ungeöffnetem Deckel bleibt der Inhalt bis zu 24 Stunden steril.

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4.7

von 5

75

Bewertungen

99%

empfehlen dieses Produkt.

3
1

03/07/2019

Italia

Italia

Ottimo

In pochissimi minuti è tutto pronto da poter riutilizzare! Comodo per chi ha una vita frenetica e necessita di cose pratiche!

Diese Bewertung wurde für SCF271/20 Sterilizzatore a vapore per microonde verfasst

Diese Bewertung wurde für SCF271/20 Sterilizzatore a vapore per microonde verfasst

11/01/2018

United Kingdom

United Kingdom

Easy to use and compact

This product is brilliant, it's easy to use and does a thorough job. It's compact and does not take up allot of room. I definitely would recommend this product to other mums.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF271/51 Microwave Steam Steriliser verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF271/51 Microwave Steam Steriliser verfasst

02/10/2013

United Kingdom

United Kingdom

Quick and easy to use

One of the best products we bought for our new baby. So simple to just put all the items that need sterilizing in here and give it a quick zap in the microwave - no special tablets needed and ready quickly which can be handy when baby is hungry! Fits all sorts of bottles and pumps and things so you don't have to have Philips Avent ones.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF271/06 Microwave Steam Steriliser verfasst

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Diese Bewertung wurde für SCF271/06 Microwave Steam Steriliser verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 