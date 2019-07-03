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Arrêté
Le stérilisateur micro-ondes Philips Avent est compatible avec la plupart des micro-ondes vendus sur le marché. Pratique pour voyager grâce à sa petite taille, il vous offre la certitude d'avoir toujours un biberon stérile à portée de main lorsque vous partez pour une nuit ou pour de plus longues vacances. Il peut également constituer un stérilisateur supplémentaire très pratique chez la nounou ou pourquoi pas chez les grands-parents. Dimensions : 166 (H), 280 (l), 280 (L) mm.
Le stérilisateur micro-ondes possède des fermetures latérales pour plus de sécurité. L'eau chaude ne peut pas s'échapper lorsque vous sortez le stérilisateur du micro-ondes. Les poignées latérales prennent moins la chaleur afin que vous puissiez tenir le stérilisateur en toute sécurité.
Le contenu reste stérilisé pendant 24 heures tant que le couvercle n'est pas soulevé.
4.7
sur 6
75
Avis
99%
recommandent ce produit
Giulia192
03/07/2019
Italia
Ottimo
In pochissimi minuti è tutto pronto da poter riutilizzare! Comodo per chi ha una vita frenetica e necessita di cose pratiche!
Cet avis a été rédigé pour SCF271/20 Sterilizzatore a vapore per microonde
Cet avis a été rédigé pour SCF271/20 Sterilizzatore a vapore per microonde
Mrsboswell
11/01/2018
United Kingdom
Easy to use and compact
This product is brilliant, it's easy to use and does a thorough job. It's compact and does not take up allot of room. I definitely would recommend this product to other mums.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF271/51 Microwave Steam Steriliser
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF271/51 Microwave Steam Steriliser
Helena
02/10/2013
United Kingdom
Quick and easy to use
One of the best products we bought for our new baby. So simple to just put all the items that need sterilizing in here and give it a quick zap in the microwave - no special tablets needed and ready quickly which can be handy when baby is hungry! Fits all sorts of bottles and pumps and things so you don't have to have Philips Avent ones.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF271/06 Microwave Steam Steriliser
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Cet avis a été rédigé pour SCF271/06 Microwave Steam Steriliser
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture.