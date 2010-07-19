Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Eingestellt
220 – 240 V
Die Philips Avent iQ Produkte mit ihrer fortschrittlichen Technologie sind intelligent, stellen sich auf Ihre Bedürfnisse ein und erleichtern Ihnen so die Ernährung und Versorgung Ihres Babys.
Hält den Inhalt durch wiederholte Ausführung des Sterilisationszyklus für 24 Stunden steril. Während dieser Zeit können über die Pausenfunktion Teile entnommen werden, ohne den Zyklus zu unterbrechen.
Digitales Display und akustische Signale informieren jederzeit über den Sterilisationsstatus.
4.5
von 5
32
Bewertungen
96%
empfehlen dieses Produkt.
Sanny
19/07/2010
Deutschland
Mein bester Kauf!
Alles paßt rein. Milchpumpe, Flaschen, Schnuller. Immer griffbereit, einfach schnell wieder etwas dabei legen und weiter sterilisieren und das 24h lang. Da bleibt mehr Zeit für wichtigeres, das Baby. Würde ich immer wieder kaufen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF276/26 Digitaler Dampfsterilisator verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF276/26 Digitaler Dampfsterilisator verfasst
Santi
01/03/2017
België
Parfait,très pratique les nuits
Pratique pour nos courtes nuits. Au lever,biberon toujours stérile!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF276/01 24 Hour Steam Steriliser verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF276/01 24 Hour Steam Steriliser verfasst
Tatizz
16/07/2015
Italia
Verifizierter Käufer
Eccellente
Pratico, ultra veloce,molto capiente. Utile in qualsiasi situazione anche in situazioni di emergenza considerando la rapidità del tempi di sterilizzazione.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF276/26 Sterilizzatore digitale a vapore verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF276/26 Sterilizzatore digitale a vapore verfasst
Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.