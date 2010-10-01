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  • Il fonctionne en continu, pour une tranquillité d'esprit
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Arrêté

Philips AventStérilisateur électronique à vapeur

SCF276/26

4.5
| (32) Avis | 96% recommandent ce produit
Il fonctionne en continu, pour une tranquillité d'esprit
Le stérilisateur électronique à vapeur Philips Avent fonctionne vite et en continu, gardant son contenu stérilisé jusqu'à ce que vous en ayez besoin dans votre journée, ce qui vous laisse du temps pour d'autres activités.
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

Technologie avancée pour un contenu stérilisé pendant 24 heures

Il fonctionne en continu, pour une tranquillité d'esprit

  • 220-240 V

La technologie électronique : la réponse intelligente à vos besoins

La technologie électronique : la réponse intelligente à vos besoins

Les produits Philips Avent iQ, issus d'une technologie de pointe, sont intelligents et réactifs. Ils sont conçus pour vous simplifier les repas et les soins nécessaires à votre bébé.

Contenu stérilisé jour et nuit

Contenu stérilisé jour et nuit

Garde son contenu stérilisé en reproduisant son cycle de façon continue pendant 24 heures. La fonction pause vous permet de retirer des éléments sans interrompre ce cycle.

Affichage numérique, indiquant la progression du cycle

Affichage numérique, indiquant la progression du cycle

L’affichage numérique et les signaux sonores vous informent de la progression du cycle de stérilisation.

Spécificités Techniques

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4.5

sur 6

32

Avis

96%

recommandent ce produit

2

01/10/2010

France

France

le stérilisateur nouvelle génération

Je suis ravie de ce produit: facile d'utilisation, qualité du prouit, stérilisation intacte pendant 24h grâce à son procédé electronique.. Il suffit de laver les bibs, et de les mettre dans la machine jusqu'au moment où l'on en a besoin... fini les bibs qui trainent sur le bord de l'évier en attendant que le stérilisateur soit complet pour passer au micro ondes, et fini les 5 bibs restant qui sont contaminés alors qu'on a sorti seulement le premier... Un peu cher cependant.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF276/42 Stérilisateur électronique à vapeur

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF276/42 Stérilisateur électronique à vapeur

09/09/2009

France

France

Cet avis a été rédigé pour SCF276/26 Stérilisateur électronique à vapeur

Cet avis a été rédigé pour SCF276/26 Stérilisateur électronique à vapeur

01/03/2017

België

België

Parfait,très pratique les nuits

Pratique pour nos courtes nuits. Au lever,biberon toujours stérile!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF276/01 24 Hour Steam Steriliser

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF276/01 24 Hour Steam Steriliser

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