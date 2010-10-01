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Arrêté
220-240 V
Les produits Philips Avent iQ, issus d'une technologie de pointe, sont intelligents et réactifs. Ils sont conçus pour vous simplifier les repas et les soins nécessaires à votre bébé.
Garde son contenu stérilisé en reproduisant son cycle de façon continue pendant 24 heures. La fonction pause vous permet de retirer des éléments sans interrompre ce cycle.
L’affichage numérique et les signaux sonores vous informent de la progression du cycle de stérilisation.
4.5
sur 6
32
Avis
96%
recommandent ce produit
ABBY
01/10/2010
France
le stérilisateur nouvelle génération
Je suis ravie de ce produit: facile d'utilisation, qualité du prouit, stérilisation intacte pendant 24h grâce à son procédé electronique.. Il suffit de laver les bibs, et de les mettre dans la machine jusqu'au moment où l'on en a besoin... fini les bibs qui trainent sur le bord de l'évier en attendant que le stérilisateur soit complet pour passer au micro ondes, et fini les 5 bibs restant qui sont contaminés alors qu'on a sorti seulement le premier... Un peu cher cependant.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF276/42 Stérilisateur électronique à vapeur
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF276/42 Stérilisateur électronique à vapeur
PREPRAPEACE
09/09/2009
France
Cet avis a été rédigé pour SCF276/26 Stérilisateur électronique à vapeur
Cet avis a été rédigé pour SCF276/26 Stérilisateur électronique à vapeur
Santi
01/03/2017
België
Parfait,très pratique les nuits
Pratique pour nos courtes nuits. Au lever,biberon toujours stérile!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF276/01 24 Hour Steam Steriliser
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF276/01 24 Hour Steam Steriliser
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture.