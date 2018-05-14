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  • Die Flasche nach dem Vorbild der Natur
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Eingestellt

Philips AventNatural-Babyflasche

SCF627/17

4.8
| (4) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.
Die Flasche nach dem Vorbild der Natur
Unsere Flasche hilft, die Flaschenernährung für Ihr Baby und Sie natürlicher zu gestalten. Der Sauger verfügt über ein innovatives Blütendesign für ein naturnahes Trinkverhalten Ihres Babys und erleichtert die Kombination von Stillen und Flaschenernährung.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Avent Sauger mit Blütendesign

Die Flasche nach dem Vorbild der Natur

  • 1 Flasche

  • 260 ml

  • Sauger mit langsamem Nahrungsfluss

  • ab dem 1. Monat

Besonderes Anti-colic-System mit innovativem Doppelventil

Besonderes Anti-colic-System mit innovativem Doppelventil

Das innovative Doppelventil reduziert Koliken und Unwohlsein, da die Luft in die Flasche und nicht in den Bauch Ihres Babys gelangt.

Kompatibel mit dem Philips Avent Natural-Sortiment

Kompatibel mit dem Philips Avent Natural-Sortiment

Die neue Philips Avent Natural-Flasche ist mit dem Philips Avent Sortiment kompatibel, mit Ausnahme unserer Klassik-Flaschen und -Bechergriffe. Wir empfehlen die Verwendung der Natural-Flaschen nur mit den Natural-Saugern.

In verschiedenen Größen erhältlich

Die neue Philips Avent Natural-Flasche ist in 4 Größen erhältlich: 60 ml, 125 ml, 260 ml und 330 ml. Alle Flaschen sind einzeln und in Mehrfachpacks erhältlich.

Technische Daten

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4.8

von 5

4

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

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14/05/2018

Ελλάδα

Ελλάδα

Άριστο

Πολύ καλό αποτέλεσμα, ειδικά αν δεν θέλεις σύγχυση θηλών. Το σχήμα βοηθάει πραγματικά το παιδί για κωλικούς και για ανακούφιση. Το μόνο αρνητικό, αλλά όχι και τόσο, είναι το ότι έχει άσπρο χρώμα στο δακτυλίδι και δυκολεύεσαι να δεις την υπολοιπόμενη ποσότητα γάλακτος.

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Diese Bewertung wurde für SCF627/17 Μπιμπερό Natural verfasst

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22/02/2017

Italia

Italia

è il miglior biberon in commercio

Ho comprato il set prime poppate, biberon piccoli Natural, biberon medio Natural, ciuccio e spazzolino per i biberon. Poi solo per curiosità ho provato un altro biberon con le tettarelle compatibili con avent Natural: Pessima idea!! La qualità avent Natural è imbattibile (e ho provato tutte le maggiori e minori marche). È ufficialmente anticolica (nel senso che il piccolo non ingoia aria), il materiale è resistentissimo sia alle cadute che alle altissime temperature (l'ho messo in uno sterilizzatore da laboratorio industriale) e l'ho anche sterilizzato con le radiazioni. Non ha fatto una piega! L'avvitamento easy twist evita che il papà lo rompa stringendo troppo forte. Mio figlio ha un anno e mezzo e i vari tipi di tettarella sono fatti su misura per la crescita di mio figlio. Se solo oso pensare di usare altro mio figlio mi disconosce! Avent tutta la vita

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Diese Bewertung wurde für SCF627/17 Biberon Natural verfasst

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17/08/2016

Italia

Italia

Ottimo

Ci è stato regalato per la nascita, io allatto al seno, ma con questo biberon non abbiamo avuto problemi nel dare il mio latte dal biberon. Grazie alla tettarella che simula perfettamente il seno la suzione è efficace e il rischio di interferenza è basso. Non ho avuto alcun tipo di problema nemmeno per quanto riguarda coliche o altri problemi.

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Diese Bewertung wurde für SCF627/17 Biberon Natural verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 

  1. 0 % BPA – gemäß EU-Richtlinie 10/2011