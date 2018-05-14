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  • Le biberon naturel comme le sein maternel
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Arrêté

Philips AventBiberon Natural

SCF627/17

4.8
| (4) Avis | 100% recommandent ce produit
Le biberon naturel comme le sein maternel
Notre nouveau biberon rend l'allaitement plus naturel, pour bébé et pour vous. Les alvéoles de confort uniques de la tétine permettent au bébé de téter comme au sein, ce qui facilite l'alternance sein/biberon.
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

Tétine à alvéoles Avent

Le biberon naturel comme le sein maternel

  • 1 biberon

  • 260 ml

  • Tétine à débit lent

  • 1 mois et +

Système anti-coliques perfectionné avec double valve innovante

Système anti-coliques perfectionné avec double valve innovante

Le système innovant de double valve est conçu pour diminuer les coliques et l'inconfort en faisant rentrer l'air dans le biberon, et non dans l'estomac de bébé.

Compatible avec la gamme Natural Philips Avent

Compatible avec la gamme Natural Philips Avent

Le biberon Natural Philips Avent est compatible avec toute la gamme Philips Avent, à l'exception des biberons Classic et des poignées de tasse. Nous vous conseillons d'utiliser uniquement les biberons Natural avec les tétines Natural.

Disponible en différentes tailles

Le biberon Natural Philips Avent est disponible en 4 tailles : 60 ml, 125 ml, 260 ml et 330 ml. Les biberons sont disponibles individuellement et par lots.

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4.8

sur 6

4

Avis

100%

recommandent ce produit

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2
1

14/05/2018

Ελλάδα

Ελλάδα

Άριστο

Πολύ καλό αποτέλεσμα, ειδικά αν δεν θέλεις σύγχυση θηλών. Το σχήμα βοηθάει πραγματικά το παιδί για κωλικούς και για ανακούφιση. Το μόνο αρνητικό, αλλά όχι και τόσο, είναι το ότι έχει άσπρο χρώμα στο δακτυλίδι και δυκολεύεσαι να δεις την υπολοιπόμενη ποσότητα γάλακτος.

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Cet avis a été rédigé pour SCF627/17 Μπιμπερό Natural

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Cet avis a été rédigé pour SCF627/17 Μπιμπερό Natural

22/02/2017

Italia

Italia

è il miglior biberon in commercio

Ho comprato il set prime poppate, biberon piccoli Natural, biberon medio Natural, ciuccio e spazzolino per i biberon. Poi solo per curiosità ho provato un altro biberon con le tettarelle compatibili con avent Natural: Pessima idea!! La qualità avent Natural è imbattibile (e ho provato tutte le maggiori e minori marche). È ufficialmente anticolica (nel senso che il piccolo non ingoia aria), il materiale è resistentissimo sia alle cadute che alle altissime temperature (l'ho messo in uno sterilizzatore da laboratorio industriale) e l'ho anche sterilizzato con le radiazioni. Non ha fatto una piega! L'avvitamento easy twist evita che il papà lo rompa stringendo troppo forte. Mio figlio ha un anno e mezzo e i vari tipi di tettarella sono fatti su misura per la crescita di mio figlio. Se solo oso pensare di usare altro mio figlio mi disconosce! Avent tutta la vita

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Cet avis a été rédigé pour SCF627/17 Biberon Natural

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17/08/2016

Italia

Italia

Ottimo

Ci è stato regalato per la nascita, io allatto al seno, ma con questo biberon non abbiamo avuto problemi nel dare il mio latte dal biberon. Grazie alla tettarella che simula perfettamente il seno la suzione è efficace e il rischio di interferenza è basso. Non ho avuto alcun tipo di problema nemmeno per quanto riguarda coliche o altri problemi.

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Cet avis a été rédigé pour SCF627/17 Biberon Natural

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