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Eingestellt
1 Flasche
330 ml
Sauger mit variablem Nahrungsfluss
ab dem 3. Monat
Das einzigartige Ventil auf dem Sauger passt sich an den Saugrhythmus Ihres Babys an. Die Milch fließt nur in der Geschwindigkeit, in der Ihr Baby trinkt. So kommt es seltener zu Überfütterung, Erbrechen, Aufstoßen und Blähungen.
Ausreichend Schlaf und eine ausgewogene Ernährung sind für die Gesundheit und das Wohlbefinden Ihres Babys unverzichtbar. In einer klinischen Studie wurde untersucht, ob das Design der Flaschen Auswirkungen auf das Verhalten der Babys und Kleinkinder hat. Dabei zeigte sich, dass die Philips Avent Klassik-Babyflasche gegenüber der Vergleichsflasche Unwohlsein um etwa 28 Minuten pro Tag reduziert (46 Min im Vergleich zu 74 Min, P = 0,05). Dies gilt besonders nachts.**
Dank der einzigartigen Form ist die Babytrinkflasche einfach zu halten und aus jeder Richtung für maximalen Komfort zu greifen, selbst für kleine Babyhände.
4.4
von 5
113
Bewertungen
88%
empfehlen dieses Produkt.
Snotty
10/09/2012
Deutschland
Nur zu Empfehlen
Kann jedem nur ans Herz legen auszuprobieren ob das Kind die Flasche nimmt. Wir sind super zufrieden!
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Diese Bewertung wurde für SCF686/17 Klassik-Babyflasche verfasst
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superbiker0815
09/09/2011
Deutschland
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27/12/2021
Portugal
Melhor biberão
Foi o único que não faz cólicas na minha filha e que ela não para constante e começa a chorar.
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Diese Bewertung wurde für SCF816/17 Biberão anticólicas verfasst
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Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
0 % BPA – gemäß EU-Richtlinie 10/2011
Zwei Wochen alte Babys, die mit der Philips Avent Flasche gefüttert werden, leiden weniger unter Koliken als Babys, die mit einer herkömmlichen Flasche gefüttert werden. Zwei Wochen alte Neugeborene, die mit Avent Flaschen gefüttert wurden, neigten weniger zu Unwohlsein als Babys, die mit Flaschen eines anderen führenden Herstellers gefüttert wurden.