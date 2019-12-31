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  • Ideal für Neugeborene
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Eingestellt

Philips AventFlasche

SCF699/17

4.9
| (9) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.
Ideal für Neugeborene
Unsere 60 ml Natural-Flasche gibt die richtige Menge an Nahrung für Neugeborene aus. Sie verfügt über einen Sauger für Neugeborene und bietet so einen langsameren, kontrollierteren Nahrungsfluss. Der weiche, strukturierte und breite Sauger gleicht mehr der Brust.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Einfach mit Stillen kombinierbar

Ideal für Neugeborene

  • 1 Natural-Flasche

  • 60 ml

  • Sauger für Neugeborene

  • Natürliche Saugerform

Sauger mit langsamem Nahrungsfluss

Sauger mit langsamem Nahrungsfluss

Eine kleinere Öffnung sorgt für einen kontrollierteren Nahrungsfluss und langsameres Trinken bei Säuglingen. Der Natural-Sauger für Neugeborene hat die ideale Durchflussmenge, wenn Sie zur Flaschenernährung Ihres Babys wechseln möchten.

kleinere Flasche (60 ml) zum Füttern von Neugeborenen

kleinere Flasche (60 ml) zum Füttern von Neugeborenen

Eine kleinere Flasche sorgt für die richtige Menge für Babys kleinen Bauch.

Weicher, strukturierter Sauger

Weicher, strukturierter Sauger

Der weichere, strukturierte Sauger gleicht mehr der Brust.

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4.9

von 5

9

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

3
2
1

31/12/2019

Italia

Italia

Top biberon

Molto valido nei primissimi giorni di vita prodotti top

Vorteile

Tettarella

Nachteile

Nulla

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF699/17 Biberon verfasst

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17/04/2019

Italia

Italia

Meraviglioso

L ho usato tantissimo i primi giorni di vita della mia bimba perché è piccolo comodo e ci sta poco latte giusto per iniziare a usare il biberon . Ciuccio facile da fare abituare , comodo e facile da pulire .

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF699/17 Biberon verfasst

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04/03/2019

United Kingdom

United Kingdom

Cute and handy bottle

Lovely little bottle, good size for newborn. Strong and quality, safe to use. My baby didnt spot the difference between breast feeding and new bottle, which is great.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF699/17 Baby Bottle verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 