Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Eingestellt
1 Natural-Flasche
60 ml
Sauger für Neugeborene
Natürliche Saugerform
Eine kleinere Öffnung sorgt für einen kontrollierteren Nahrungsfluss und langsameres Trinken bei Säuglingen. Der Natural-Sauger für Neugeborene hat die ideale Durchflussmenge, wenn Sie zur Flaschenernährung Ihres Babys wechseln möchten.
Eine kleinere Flasche sorgt für die richtige Menge für Babys kleinen Bauch.
Der weichere, strukturierte Sauger gleicht mehr der Brust.
4.9
von 5
9
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
Lisaemma
31/12/2019
Italia
Top biberon
Molto valido nei primissimi giorni di vita prodotti top
Vorteile
Tettarella
Nachteile
Nulla
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF699/17 Biberon verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF699/17 Biberon verfasst
alicezenati
17/04/2019
Italia
Meraviglioso
L ho usato tantissimo i primi giorni di vita della mia bimba perché è piccolo comodo e ci sta poco latte giusto per iniziare a usare il biberon . Ciuccio facile da fare abituare , comodo e facile da pulire .
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF699/17 Biberon verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF699/17 Biberon verfasst
Ewazakholi
04/03/2019
United Kingdom
Cute and handy bottle
Lovely little bottle, good size for newborn. Strong and quality, safe to use. My baby didnt spot the difference between breast feeding and new bottle, which is great.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF699/17 Baby Bottle verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF699/17 Baby Bottle verfasst
Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.