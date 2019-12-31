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  • Idéal pour les nouveau-nés
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Arrêté

Philips AventBiberon

SCF699/17

4.9
| (9) Avis | 100% recommandent ce produit
Idéal pour les nouveau-nés
Notre biberon Natural de 60 ml contient la quantité de liquide idéale pour un nouveau-né. Conçu en accord avec la tétine premier débit, il offre un débit plus lent et contrôlé. La tétine large, douce et texturée ressemble au sein maternel.
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

Idéal pour l'allaitement mixte

Idéal pour les nouveau-nés

  • 1 biberon Natural

  • 60 ml

  • Tétine premier débit

  • Tétine imitant la forme du sein

Tétine à débit lent

Tétine à débit lent

Le trou de plus petite taille offre un débit plus contrôlé pour les bébés buvant lentement. Le débit de la tétine Natural premier débit est idéal pour débuter l'allaitement au biberon.

Petit biberon de 60 ml conçu pour les nouveaux-nés

Petit biberon de 60 ml conçu pour les nouveaux-nés

Un biberon plus petit pour une quantité adaptée à l'estomac de bébé

Tétine souple et texturée

Tétine souple et texturée

La tétine texturée plus souple imite mieux le sein.

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4.9

sur 6

9

Avis

100%

recommandent ce produit

3
2
1

31/12/2019

Italia

Italia

Top biberon

Molto valido nei primissimi giorni di vita prodotti top

Avantages

Tettarella

Contre

Nulla

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF699/17 Biberon

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF699/17 Biberon

17/04/2019

Italia

Italia

Meraviglioso

L ho usato tantissimo i primi giorni di vita della mia bimba perché è piccolo comodo e ci sta poco latte giusto per iniziare a usare il biberon . Ciuccio facile da fare abituare , comodo e facile da pulire .

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF699/17 Biberon

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF699/17 Biberon

04/03/2019

United Kingdom

United Kingdom

Cute and handy bottle

Lovely little bottle, good size for newborn. Strong and quality, safe to use. My baby didnt spot the difference between breast feeding and new bottle, which is great.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF699/17 Baby Bottle

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF699/17 Baby Bottle

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