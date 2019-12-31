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Arrêté
1 biberon Natural
60 ml
Tétine premier débit
Tétine imitant la forme du sein
Le trou de plus petite taille offre un débit plus contrôlé pour les bébés buvant lentement. Le débit de la tétine Natural premier débit est idéal pour débuter l'allaitement au biberon.
Un biberon plus petit pour une quantité adaptée à l'estomac de bébé
La tétine texturée plus souple imite mieux le sein.
4.9
sur 6
9
Avis
100%
recommandent ce produit
Lisaemma
31/12/2019
Italia
Top biberon
Molto valido nei primissimi giorni di vita prodotti top
Avantages
Tettarella
Contre
Nulla
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF699/17 Biberon
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF699/17 Biberon
alicezenati
17/04/2019
Italia
Meraviglioso
L ho usato tantissimo i primi giorni di vita della mia bimba perché è piccolo comodo e ci sta poco latte giusto per iniziare a usare il biberon . Ciuccio facile da fare abituare , comodo e facile da pulire .
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF699/17 Biberon
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Cet avis a été rédigé pour SCF699/17 Biberon
Ewazakholi
04/03/2019
United Kingdom
Cute and handy bottle
Lovely little bottle, good size for newborn. Strong and quality, safe to use. My baby didnt spot the difference between breast feeding and new bottle, which is great.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF699/17 Baby Bottle
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF699/17 Baby Bottle
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture.