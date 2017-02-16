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Eingestellt
Passen sich dem Griff und den Entwicklungsstufen Ihres Kindes während des selbstständigen Essens an
4.5
von 5
13
Bewertungen
92%
empfehlen dieses Produkt.
elena66
16/02/2017
Italia
Verifizierter Käufer
Ottimo prodotto che consiglio
Ottimo prodotto, ho iniziato lo svezzamento di mio figlio di 6 mesi con questo prodotto e mi sono trovata molto bene: funzionale, pratico e flessibile
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF722/00 Cucchiaino evolutivo 6m + Philips Avent verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Sissy81
21/01/2017
Italia
Buon prodotto
Valutazione più che positiva. Il cucchiaino è in lattice, il manico è più duro rispetto alla punta per una perfetta impugnatura. La particolarità è che è molto flessibile, le dimensioni sono piccole per cui il bambino non fa fatica a maneggiarlo. Per le dimensioni della punta si presta ai bimbi più piccini che iniziano lo svezzamento...per quelli più grandicelli è forse un po' troppo piccolo. Può essere lavato in lavastoviglie, ho provato e non si è danneggiato, anche il colore è rimasto lo stesso. Nel complesso quindi un buon prodotto.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF722/00 Cucchiaino evolutivo 6m + Philips Avent verfasst
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Ylesv
23/11/2016
Italia
Ottimo prodotto
Ottimo prodotto per iniziare lo svezzamento. Morbido e maneggevole
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF722/00 Cucchiaino evolutivo 6m + Philips Avent verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2024 weltweit mit 8.139 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.