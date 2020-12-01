Shaver series 9000

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Eingestellt
SH90/60
V-Track-Präzisionsklingen PRO
Passend für S9000 (S9xxx)
Passend für Star Wars-Rasierer SW97xx
Passend für Star Wars-Rasierer SW67xx
SH90 Ersatzscherköpfe sind mit Rasierern der Serie 9000 (S9xxx), 8000 (S8xx) und den Star Wars Rasierern SW9700 und SW6700 kompatibel.
Die V-Track-Präzisionsklingen PRO führen jedes Haar sanft in die optimale Position, selbst flach anliegende Haare und Haare unterschiedlicher Länge bei 1- bis 3-Tage-Bart. Schneidet 30 % gründlicher* in weniger Zügen und ist sanft zur Haut.
Die neuesten Rasierer von Philips verfügen über eine integrierte Erinnerungsfunktion in Form eines Schereinheitssymbols. Dieses Symbol leuchtet auf und zeigt an, wenn Sie die Scherköpfe ersetzen müssen.
2.8
von 5
255
Bewertungen
Artus10
01/12/2020
Suisse
Teil der Aktion
Ersatz Schärköpfe SH90/70, gute Qualität.
Es handelt sich um keine einzelne Schärblätter, sondern es wird kompletter Kopfaufsatz geliefert. Nach dem als meine erste Schärblätter etwas schlechter wurden, habe ich mich für neue entschieden. Passend ist Philips Produkttest zu Ersatzschärköpfen SH90/70 angelaufen. Nach der Bewerbung habe ich die kostenlos zum Testen erhalten. Ich versichere, dass Fa. Philips keinen Einfluss auf meine Bewertung genommen hat. Der Austausch funktioniert kinderleicht. Wie gewohnt von Philips, sehr gute Qualität. Nach dem Austausch war die Rasur sofort gründlicher und schneller erledigt. Auch die Reinigung ist unter fließendem Wasser schnell erledigt. Die Rasierer S9000 Serie schneiden problemlos auch etwas längere Harre ab. Ich bin rundum mit dem Produkt und mit dem Ergebnis zufrieden.
Vorteile
Kinderleichter Austausch, schnelle Reinigung, gute Qualität.
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SH90/70 Scherköpfe verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SH90/70 Scherköpfe verfasst
Lotarius
08/07/2021
Deutschland
Verifizierter Käufer
Rasureigenschaft
Die neuen Präzisionsklingen Pro schneiden perfekt. Man merkt den Unterschied zwischen Original und Vertrieb von anderen Herstellern. Ich kann nur Ware vom Original hersteller empfehlen.
Vorteile
Schneller Versand, einwandfreie Ware.
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SH90/70 Scherköpfe verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SH90/70 Scherköpfe verfasst
Cheker
26/04/2021
Deutschland
Verifizierter Käufer
Für mich der beste Elektrorasierer!
Rasiert hautschonend und gründlich auch in den Problemzonen.
Nachteile
Der gesamte Scherkopf sollte mit dem Gerät "fester verbunden" sein.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SH90/70 Scherköpfe verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SH90/70 Scherköpfe verfasst
Im Vergleich zu seinem Philips Vorgänger