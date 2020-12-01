Shaver series 9000

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  • So wird Ihr Rasierer wieder fast wie neu
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Eingestellt

Shaver series 9000Scherköpfe

SH90/60

2.8
| (255) Bewertungen
So wird Ihr Rasierer wieder fast wie neu
In zwei Jahren schneiden die Scherköpfe insgesamt 9 Millionen Barthaare. Tauschen Sie die Scherköpfe aus, um wieder 100 % Leistung zu erhalten. Mit den Rasierern der Serie 9000 kompatibel.
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Wechseln Sie die Scherköpfe alle 2 Jahre für optimale Ergebnisse

So wird Ihr Rasierer wieder fast wie neu

  • V-Track-Präzisionsklingen PRO

  • Passend für S9000 (S9xxx)

  • Passend für Star Wars-Rasierer SW97xx

  • Passend für Star Wars-Rasierer SW67xx

Ersatzscherköpfe für Rasierer der Serie 9000

Ersatzscherköpfe für Rasierer der Serie 9000

SH90 Ersatzscherköpfe sind mit Rasierern der Serie 9000 (S9xxx), 8000 (S8xx) und den Star Wars Rasierern SW9700 und SW6700 kompatibel.

Unser bestes Rasiersystem bei 1- bis 3-Tage-Bart

Unser bestes Rasiersystem bei 1- bis 3-Tage-Bart

Die V-Track-Präzisionsklingen PRO führen jedes Haar sanft in die optimale Position, selbst flach anliegende Haare und Haare unterschiedlicher Länge bei 1- bis 3-Tage-Bart. Schneidet 30 % gründlicher* in weniger Zügen und ist sanft zur Haut.

Scherköpfe in nur zwei Schritten ersetzen

Scherköpfe in nur zwei Schritten ersetzen

Die neuesten Rasierer von Philips verfügen über eine integrierte Erinnerungsfunktion in Form eines Schereinheitssymbols. Dieses Symbol leuchtet auf und zeigt an, wenn Sie die Scherköpfe ersetzen müssen.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

2.8

von 5

255

Bewertungen

01/12/2020

Suisse

Suisse

Ersatz Schärköpfe SH90/70, gute Qualität.

Es handelt sich um keine einzelne Schärblätter, sondern es wird kompletter Kopfaufsatz geliefert. Nach dem als meine erste Schärblätter etwas schlechter wurden, habe ich mich für neue entschieden. Passend ist Philips Produkttest zu Ersatzschärköpfen SH90/70 angelaufen. Nach der Bewerbung habe ich die kostenlos zum Testen erhalten. Ich versichere, dass Fa. Philips keinen Einfluss auf meine Bewertung genommen hat. Der Austausch funktioniert kinderleicht. Wie gewohnt von Philips, sehr gute Qualität. Nach dem Austausch war die Rasur sofort gründlicher und schneller erledigt. Auch die Reinigung ist unter fließendem Wasser schnell erledigt. Die Rasierer S9000 Serie schneiden problemlos auch etwas längere Harre ab. Ich bin rundum mit dem Produkt und mit dem Ergebnis zufrieden.

Vorteile

Kinderleichter Austausch, schnelle Reinigung, gute Qualität.

Nachteile

Keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SH90/70 Scherköpfe verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SH90/70 Scherköpfe verfasst

08/07/2021

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Rasureigenschaft

Die neuen Präzisionsklingen Pro schneiden perfekt. Man merkt den Unterschied zwischen Original und Vertrieb von anderen Herstellern. Ich kann nur Ware vom Original hersteller empfehlen.

Vorteile

Schneller Versand, einwandfreie Ware.

Nachteile

Keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SH90/70 Scherköpfe verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SH90/70 Scherköpfe verfasst

26/04/2021

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Für mich der beste Elektrorasierer!

Rasiert hautschonend und gründlich auch in den Problemzonen.

Nachteile

Der gesamte Scherkopf sollte mit dem Gerät "fester verbunden" sein.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SH90/70 Scherköpfe verfasst

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Diese Bewertung wurde für SH90/70 Scherköpfe verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Im Vergleich zu seinem Philips Vorgänger