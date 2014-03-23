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Arrêté
226V4LAB/00
Profitez de superbes images LED aux couleurs éclatantes
Admirez l'image LED éclatante de cet écran design brillant et esthétique équipé de haut-parleurs stéréo et des fonctionnalités SmartControl Lite. Un excellent choix !
V-line
21,5" (54,6 cm)
Cet écran Full HD offre une résolution écran large haute définition de 1920 x 1080p. Il s'agit de la résolution la plus importante prise en charge par les sources HD, qui garantit des images d'une qualité optimale. Grâce à sa technologie évolutive, cet écran prend en charge les signaux 1080p provenant de tout type de source, y compris Blu-ray et d'autres consoles de jeux HD avancées. Le traitement du signal est optimisé pour accepter et traiter une qualité de signal et de résolution très élevée. Vous bénéficiez d'images ultranettes, sans scintillement, à la luminosité et aux couleurs parfaites.
Les moniteurs Philips à rétroéclairage LED ne contiennent pas de mercure, l'une des substances naturelles les plus toxiques pour l'homme et les animaux. Cela permet de réduire leur impact écologique tout au long de leur cycle de vie, de la fabrication à la mise au rebut.
4.1
sur 6
23
Avis
83%
recommandent ce produit
Papy78370
23/03/2014
France
Entière satisfaction sur toute laligne; félicitations !
Rien à reprocher concernant ce produit, il est un merveilleux matériel qui me donne entière satisfaction pour les besoins qui me sont nécessaires.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 226V4LAB Moniteur LCD avec rétroéclairage LED
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 226V4LAB Moniteur LCD avec rétroéclairage LED
gosafree
07/10/2013
Deutschland
einschalten & genießen
Nach dem anschließen an den PC konnte ich sofort den Monitor benutzen. Tolles Bild und satter Kontrast bei einfacher Menüführung. Die Software muss nicht unbedingt installiert werden, da das Steuerungsmenü recht einfach ist. Nur ein HDMI-Anschluss fehlt, aber den benötige ich nicht. Jetzt kann ich Full-HD voll digital genießen, so muss es sein.................
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 236V4LAB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Oui, je recommande ce produit
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Miki iz Nisa
02/11/2023
United Kingdom
Great
10 years of using with out any isue. Philips makes monitors the best.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 226V4LAB LCD monitor with LED backlight
Date d'utilisation 2021-11-02
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 226V4LAB LCD monitor with LED backlight
Date d'utilisation 2021-11-02