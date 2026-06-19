Technologie MHL pour bénéficier de contenus mobiles sur grand écran

MHL (Mobile High Definition Link) est une interface audio/vidéo mobile permettant de connecter directement des téléphones et autres appareils portables à des écrans haute définition. Un câble MHL disponible en option vous permet de connecter simplement votre appareil compatible MHL à ce grand écran MHL Philips, afin de regarder vos vidéos HD dans des conditions exceptionnelles, en bénéficiant d'un son numérique. Désormais, vous pouvez non seulement regarder les jeux, photos, films, ou autres applications de votre portable sur grand écran, mais également recharger par la même occasion votre appareil mobile, afin de ne jamais vider votre batterie.