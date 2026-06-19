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Arrêté

Moniteur LCD IPS, rétroéclairage LED

237E4QHSD/00

Écran IPS haute performance
Des divertissements sur grand écran depuis votre appareil mobile. Ce nouvel écran Philips avec technologie Mobile HD Link vous permet de regarder des vidéos HD ou d'autres contenus directement depuis votre appareil mobile MHL pendant qu'il charge.
Voir tous les avantages

avec technologie MHL

Écran IPS haute performance

  • E-line

  • 23" (58,4 cm)

  • Technologie MHL

Technologie MHL pour bénéficier de contenus mobiles sur grand écran

Technologie MHL pour bénéficier de contenus mobiles sur grand écran

MHL (Mobile High Definition Link) est une interface audio/vidéo mobile permettant de connecter directement des téléphones et autres appareils portables à des écrans haute définition. Un câble MHL disponible en option vous permet de connecter simplement votre appareil compatible MHL à ce grand écran MHL Philips, afin de regarder vos vidéos HD dans des conditions exceptionnelles, en bénéficiant d'un son numérique. Désormais, vous pouvez non seulement regarder les jeux, photos, films, ou autres applications de votre portable sur grand écran, mais également recharger par la même occasion votre appareil mobile, afin de ne jamais vider votre batterie.

Technologie LED IPS grand angle pour des images et couleurs plus précises

Technologie LED IPS grand angle pour des images et couleurs plus précises

Les écrans IPS utilisent une technologie avancée qui élargit l'angle de vue à 178/178 degrés, ce qui permet de les regarder depuis quasiment n'importe quel angle. Contrairement aux dalles traditionnelles, les écrans IPS produisent des images incroyablement nettes aux couleurs éclatantes, idéales pour les photos, les vidéos, la navigation Web, mais aussi pour les applications professionnelles qui nécessitent des couleurs précises et une luminosité constante en permanence.

SmartImage Lite, pour un confort visuel optimisé

SmartImage Lite est une technologie de pointe propriétaire de Philips permettant d'analyser le contenu affiché à l'écran. Sur la base d'un scénario, SmartImage améliore de manière dynamique le contraste, la saturation, la netteté des images et vidéos pour une qualité d'affichage optimale, le tout en temps réel sur simple pression d'une touche.

Spécificités Techniques

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Mentions légales

  1. Nécessite un appareil mobile certifié MHL et un câble MHL (non inclus). Renseignez-vous sur la compatibilité de l'appareil MHL auprès du revendeur.

  2. L'économie d'énergie en mode veille/arrêt de la directive ErP n'est pas applicable à la fonction de charge MHL.

  3. La marque/marque commerciale « IPS » et les brevets associés portant sur des technologies appartiennent à leurs propriétaires respectifs.