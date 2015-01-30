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Arrêté

Moniteur LCD avec SmartControl Lite

246V5LAB/00

5

| (4) Avis | 100% recommandent ce produit

Profitez de superbes images LED aux couleurs éclatantes

Admirez l'image LED éclatante de cet écran design brillant et esthétique équipé de haut-parleurs stéréo et des fonctionnalités SmartControl Lite. Un excellent choix !

Voir tous les avantages

avec haut-parleurs stéréo

Profitez de superbes images LED aux couleurs éclatantes

  • V-line

  • 24" (61 cm)

Réglage facile des performances d'affichage avec SmartControl Lite

SmartControl Lite est le logiciel de commande de moniteur avec interface utilisateur graphique basée sur icônes 3D nouvelle génération. Il permet aux utilisateurs de régler à l'aide de la souris la plupart des paramètres du moniteur tels que la couleur, la luminosité, le calibrage de l'écran, les fonctions multimédias, la gestion des identifiants, etc.

Écran Full HD 16/9 pour des images nettes et détaillées

La qualité de l'image a une importance capitale. Les écrans classiques sont de bonne qualité, mais vous attendez plus. Cet écran Full HD offre une résolution de 1 920 x 1 080. Il offre un rendu fidèle des images grâce à une précision des détails alliée à une luminosité élevée, à un contraste incroyable et à des couleurs réalistes.

Technologie LED pour des couleurs éclatantes

Les LED blanches sont des semi-conducteurs qui permettent d'obtenir rapidement une luminosité intense et homogène et ainsi d'économiser le temps de mise au point. Les LED ne contiennent pas de mercure et sont conformes aux processus de recyclage et d'élimination respectueux de l'environnement. Les LED offrent un meilleur contrôle de la gradation du rétroéclairage LCD, et ainsi un niveau de contraste très élevé. La reproduction des couleurs est optimale grâce à la luminosité homogène de l'écran.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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5.0

sur 6

4

Avis

100%

recommandent ce produit

4
3
2
1

30/01/2015

Österreich

Österreich

dieses produkt ist empfehlenswert

sehr ansprechendes design und preislich gut angepasst.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 246V5LAB LCD-Monitor mit SmartControl Lite

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 246V5LAB LCD-Monitor mit SmartControl Lite

11/07/2015

United Kingdom

United Kingdom

Acheteur vérifié

The monitor is easy to setup and provides clear and sharp images.

overall impression is one of pleasing display and very adaptable for most purposes. Clean line design which goes with most surroundings.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 246V5LAB LCD monitor with SmartControl Lite

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11/07/2015

United Kingdom

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Acheteur vérifié

The monitor is easy to setup and provides clear and sharp images.

overall impression is one of pleasing display and very adaptable for most purposes. Clean line design which goes with most surroundings.

Oui, je recommande ce produit

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