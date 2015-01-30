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Arrêté
246V5LAB/00
Profitez de superbes images LED aux couleurs éclatantes
Admirez l'image LED éclatante de cet écran design brillant et esthétique équipé de haut-parleurs stéréo et des fonctionnalités SmartControl Lite. Un excellent choix !
V-line
24" (61 cm)
SmartControl Lite est le logiciel de commande de moniteur avec interface utilisateur graphique basée sur icônes 3D nouvelle génération. Il permet aux utilisateurs de régler à l'aide de la souris la plupart des paramètres du moniteur tels que la couleur, la luminosité, le calibrage de l'écran, les fonctions multimédias, la gestion des identifiants, etc.
La qualité de l'image a une importance capitale. Les écrans classiques sont de bonne qualité, mais vous attendez plus. Cet écran Full HD offre une résolution de 1 920 x 1 080. Il offre un rendu fidèle des images grâce à une précision des détails alliée à une luminosité élevée, à un contraste incroyable et à des couleurs réalistes.
Les LED blanches sont des semi-conducteurs qui permettent d'obtenir rapidement une luminosité intense et homogène et ainsi d'économiser le temps de mise au point. Les LED ne contiennent pas de mercure et sont conformes aux processus de recyclage et d'élimination respectueux de l'environnement. Les LED offrent un meilleur contrôle de la gradation du rétroéclairage LCD, et ainsi un niveau de contraste très élevé. La reproduction des couleurs est optimale grâce à la luminosité homogène de l'écran.
5.0
sur 6
4
Avis
100%
recommandent ce produit
batman
30/01/2015
Österreich
dieses produkt ist empfehlenswert
sehr ansprechendes design und preislich gut angepasst.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 246V5LAB LCD-Monitor mit SmartControl Lite
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 246V5LAB LCD-Monitor mit SmartControl Lite
truebeliever
11/07/2015
United Kingdom
Acheteur vérifié
The monitor is easy to setup and provides clear and sharp images.
overall impression is one of pleasing display and very adaptable for most purposes. Clean line design which goes with most surroundings.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 246V5LAB LCD monitor with SmartControl Lite
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OldRider
11/07/2015
United Kingdom
Acheteur vérifié
The monitor is easy to setup and provides clear and sharp images.
overall impression is one of pleasing display and very adaptable for most purposes. Clean line design which goes with most surroundings.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 246V5LAB LCD monitor with SmartControl Lite
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