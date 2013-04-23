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Arrêté

BrillianceMoniteur LCD AMVA, rétroéclairage LED

249C4QHSB/00

5
| (3) Avis | 100% recommandent ce produit
Incroyablement beau
Le nouveau moniteur Philips Blade 2 ultra-fin et élégant à dalle AMVA grand angle offre d'excellentes performances.
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Écran AMVA ultra-fin haute performance

Incroyablement beau

  • Blade 2

  • 24" (61 cm)

  • Écran Full HD

Écran AMVA à DEL affichant des images éclatantes très contrastées

Écran AMVA à DEL affichant des images éclatantes très contrastées

Fort de sa technologie d'alignement vertical multi-domaine avancée, cet écran AMVA à DEL de Philips propose un rapport de contraste statique extrêmement élevé qui lui permet d'afficher des images éclatantes. S'il prend aisément en charge les applications bureautiques standard, il libère tout son potentiel lors du visionnement de photos ou de films, de la navigation sur le Web, de sessions de jeu et de l'exécution d'applications graphiques exigeantes. Sa technologie de gestion optimisée des pixels permet d'obtenir un angle de visionnement très large de 178/178 degrés qui garantit des images parfaitement nettes, même en mode pivot à 90 degrés.

SmartImage : affichage optimal et convivial

SmartImage : affichage optimal et convivial

SmartImage est une technologie de pointe, exclusivité Philips, qui analyse le contenu affiché à l'écran pour un rendu optimal. Cette interface intuitive vous permet de sélectionner différents modes, notamment bureau, image, divertissement, économie, etc. en fonction de l'application que vous utilisez. Selon cette sélection, SmartImage optimise automatiquement le contraste, la saturation et la netteté des images et vidéo pour un rendu parfait. Le mode économie vous permet pour sa part de réaliser d'importantes économies. Et tout ça d'une simple pression sur un bouton !

Design ultra-fin élégant, pour un look moderne

La nouvelle gamme de moniteurs Philips utilise la toute dernière technologie LED ultra-fine qui permet d'obtenir des designs beaucoup plus fins qu'auparavant. Avec leur look tout en finesse, ces moniteurs sont non seulement beaux, mais également plus compacts.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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5.0

sur 6

3

Avis

100%

recommandent ce produit

4
3
2
1

23/04/2013

France

France

la simplicité d'utilisation est relative

Dans l'ensemble ce moniteur me donne satisfaction. La seule chose que je lui reprocherais est une certaine difficulté pour l'utilisation de la touche tactile marche-arrêt qui se trouve au centre du pied. Cela ne marche pas à tous les coups que ce soit pour l'allumage ou pour l'extinction.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Brilliance 249C4QHSB Moniteur LCD AMVA, rétroéclairage LED

Oui, je recommande ce produit

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14/06/2014

België

België

Philips IPS Led

nice design en hopelijk gaat hij redelijk lang mee

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Brilliance 239C4QHSB IPS LCD monitor, LED backlight

Oui, je recommande ce produit

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06/09/2013

Nederland

Nederland

Perfecte beeldkwaliteit, ook voor het bewerken van fotos

Mooi super slank design, was eerst wat verrast over het feit van een aparte voeding. Echter was ook blij verrast met het geringe gewicht van de unit zelf. Zo heeft alles zijn voors en tegens. Prima beeldkwaliteit, maar mis toch wel een hoogteverstelling. Blij met de uitgebreide instellingsmogelijkheden van het beeld, zeker ook gezien het feit dat hij zal worden gebruikt bij fotobewerkingen.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Brilliance 249C4QHSB AMVA LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

Oui, je recommande ce produit

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