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Arrêté

5200 seriesTéléviseur LED ultra-plat Full HD

24PFS5231/12

3.8

| (106) Avis

Téléviseur LED ultra-plat Full HD

Découvrez le Philips série 5200 à la taille compacte, mais aux fonctionnalités développées. Sa technologie All-in-One Sound Solution offrant une connectivité sans fil et un son puissant changera votre opinion des petits téléviseurs.

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TV brand claim gold

99,91 % des personnes qui essaient Ambilight TV ne veulent plus jamais le rendre. 1

Avec Digital Crystal Clear

Téléviseur LED ultra-plat Full HD

  • 60 cm (24")

  • Téléviseur LED Full HD

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Un son magnifique grâce à une solution sonore incroyablement compacte

La dernière nouveauté en matière de petits écrans est arrivée. Philips All-in-One Sound Solution est une puissante enceinte intégrée servant de socle pour téléviseur. Elle est dotée d'un ensemble de haut-parleurs qui donnent vie à vos films, subliment vos jeux vidéo, et enchantent vos oreilles de mélomane. Sa connectivité sans fil vous permet de diffuser les contenus de votre choix quand bon vous semble, facilement et avec un son exceptionnel. L'association de blanc et de tissu argenté trouve sa place dans tous les décors.

Port USB pour lecture de contenu multimédia

Port USB pour lecture de contenu multimédia

Du plaisir pour tous. Connectez votre clé USB, appareil photo numérique, lecteur mp3 ou tout autre périphérique multimédia au port USB situé sur le côté de votre téléviseur pour profiter de vos photos, de vos vidéos et de votre musique grâce au navigateur de contenu à l'écran facile à utiliser.

Téléviseur portable compact : conçu pour accompagner le divertissement

Élégant, compact et léger. Votre téléviseur compact vous permet de rattraper vos émissions préférées dans la cuisine, de suivre les actualités pendant que vous travaillez dans le garage et de surveiller les derniers résultats sportifs pendant que vous faites un barbecue. Un téléviseur aussi portable est fait pour être là où vous vous amusez !

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.8

sur 6

106

Avis

07/09/2017

France

France

Une vraie avancée technologique

Bonnes dimensions de l'écran Excellente qualité de son Connectivité complète

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 5200 series 24PFS5231 Téléviseur LED ultra-plat Full HD

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 5200 series 24PFS5231 Téléviseur LED ultra-plat Full HD

19/08/2017

France

France

j'adore cette télé

Le design est vraiment original avec ce "pied" haut parleur. Par ailleurs la qualité d'image est excellente et il y a de nombreux réglages possibles. Quant au son en bluetooth il est parfait, en revanche en mode télé il est moins puissant mais reste de meilleure qualité que les télés de cette taille là. Pour la cuisine elle est parfaite.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 5200 series 24PFS5231 Téléviseur LED ultra-plat Full HD

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 5200 series 24PFS5231 Téléviseur LED ultra-plat Full HD

26/06/2017

France

France

Acheteur vérifié

TRES BON RAPPORT QUALITE/PRIX

Beau design, connectique adaptée, très belle image, une enceinte bluetooth en guise de pied qui permet une connexion avec un appareil mobile, une option time shift si on connecte une clef USB qui permet en outre des enregistrements. Bref, excellent produit dont le prix est parfaitement abordable.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 5200 series 24PFS5231 Téléviseur LED ultra-plat Full HD

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  1. D’après les résultats du programme d’essai Ambilight mené en Suède, au Danemark, en Finlande, en Norvège, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche et en France entre le 24 février 2023 et le 28 février 2025. Au cours de cette période, 99,91 % des participants ont choisi de garder leur Ambilight TV, malgré une politique de retour avec remboursement intégral, sans aucune justification requise. 

  1. Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.

  2. Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.

  3. Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

  4. (Philips) uniquement compatible avec le lecteur Philips spécifique.