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Arrêté
276E7QDSW/00
E-line
27" (68,6 cm)
1 920 x 1 080 (Full HD)
La technologie Ultra Wide-Color produit une palette de couleurs plus large, pour une image plus éclatante. La « gamme de couleurs » plus étendue d'Ultra Wide-Color offre des verts plus naturels, des rouges éclatants et des bleus plus profonds. Grâce à Ultra Wide-Color, les divertissements multimédias, les images, et même les logiciels professionnels bénéficient de couleurs éclatantes et pleines de vie.
Les écrans PLS utilisent une technologie avancée qui élargit l'angle de vue à 178/178 degrés, ce qui permet de regarder l'écran depuis quasiment n'importe quel angle, même en mode Pivot 90° ! Contrairement aux dalles traditionnelles, les écrans PLS produisent des images incroyablement nettes aux couleurs éclatantes, idéales pour les photos, les vidéos, la navigation Web, mais aussi pour les applications professionnelles qui nécessitent des couleurs précises et une luminosité constante en permanence.
La qualité de l'image a une importance capitale. Les écrans classiques sont de bonne qualité, mais vous attendez plus. Cet écran Full HD offre une résolution de 1 920 x 1 080. Il offre un rendu fidèle des images grâce à une précision des détails alliée à une luminosité élevée, à un contraste incroyable et à des couleurs réalistes.
3.9
sur 6
17
Avis
Phil1070
28/12/2016
België
Un prix adapté à un niveau de qualité et de performance
Image parfaite, matériaux moyen surtout le pourtour de l'écran, Pied joli design et robuste, écran très stable sur pied Réglage pas évident avec notice papier livrée il faut aller sur le site chercher la documentation via enregistrement du PRoduit Nouveau PC sans lecteur DVD et sans vga Du coup les choix de fournir un DVD et un câble vga est une option obsolète Préférable de fournir un câble hdmi
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 276E7QDSW Moniteur LCD avec Ultra Wide-Color
Oui, je recommande ce produit
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Siri06
10/02/2017
Deutschland
Acheteur vérifié
Toller und großer Monitor
Ich bin sehr zufrieden mit dem Philips Monitor und freue mich jeden Tag diesen anzuschalten. Jetzt kann ich wieder alle Texte lesen und spare mir eine PC-Brille. :-) Auch die Farbbrillanz ist super. Ich kann nur sagen, dass ich rundum zufrieden damit bin und würde das Produkt erneut kaufen.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 246E7QDSW LCD-Monitor mit Ultra Wide Color
Oui, je recommande ce produit
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Maia7
21/10/2021
España
Muy satisfecha
Rango de colores muy rico y fiel. Monitor recomendable para revelado digital de fotografías. Muchas posibilidades de conexión. Estéticamente bonito Llevo un par de años con él y volvería a comprarlo
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 246E7QDSW Monitor LCD con Ultra Wide-Color
Oui, je recommande ce produit
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Cet écran Philips est certifié MHL. Toutefois, si votre appareil MHL ne se connecte pas ou ne fonctionne pas correctement, consultez la FAQ de l'appareil MHL ou renseignez-vous auprès du revendeur pour plus d'informations. La politique du fabricant de votre appareil peut nécessiter l'achat du câble ou de l'adaptateur MHL spécifique à leur marque pour un fonctionnement optimal.
Nécessite un appareil mobile certifié MHL et un câble MHL (non inclus). Renseignez-vous sur la compatibilité de l'appareil MHL auprès du revendeur.
L'économie d'énergie en mode veille/arrêt de la directive ErP n'est pas applicable à la fonction de charge MHL.
Pour la liste complète de produits MHL, visitez www.mhlconsortium.org
Les câbles HDMI varient en fonction de la région et des modèles.
Temps de réponse égal à SmartResponse
NTSC 85 % (CIE1931), sRGB : 122,9 %