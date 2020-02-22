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  • Fonctionnalité exceptionnelle pour vos clients
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Arrêté

Téléviseur LED professionnel

32HFL3010T/12

3
| (2) Avis

1 récompense

Fonctionnalité exceptionnelle pour vos clients
Avec ce téléviseur LED basse consommation, bénéficiez de tous les avantages d'un téléviseur conçu pour les hôtels. Vos clients pourront acheter des contenus premium et se tenir informés au moyen des pages d'informations de l'hôtel. L'installation et la commande sont très simples grâce une technologie de commande à distance de pointe.
Voir tous les avantages

Avec pages d'informations de l'hôtel

Fonctionnalité exceptionnelle pour vos clients

  • EasySuite 81 cm

  • LED

  • DVB-T2/T/C

Téléviseur LED pour des images avec un contraste incroyable

Le rétroéclairage LED vous permet de profiter d'une consommation électrique réduite et de belles lignes, associées à une luminosité élevée, un contraste incroyable et des couleurs saisissantes.

Modes Hôtel, Soins de santé et Prison complets

Toutes les fonctions nécessaires à une utilisation professionnelle dans des environnements où il en faut davantage que dans un salon. Du verrouillage du menu et du réglage du volume aux essais plus rigoureux des matériaux, en passant par l’économie d’énergie et les télécommandes antivol, les fonctions spécialisées de soins de santé et de prison offrent un créneau à ces applications.

Compatibilité MyChoice pour des revenus récurrents

Compatibilité MyChoice pour des revenus récurrents

MyChoice vous permet de proposer à vos clients des chaînes de télévision premium de manière simple et économique, tout en créant une nouvelle source de revenus afin de rentabiliser vos achats de téléviseurs.

Spécificités Techniques

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Récompenses

  • Award image AWARD-7007376

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.0

sur 6

2

Avis

4
3
2

22/02/2020

España

España

Buen producto para un hotel

Nosotros tenemos un pequeño hostal. Nos gusta tener buenos productos y una buena televisión es un elemento que marca la diferencia. Compramos 14 televisores de este tipo, fuesen de 32" o 40", según el tamaño de las habitaciones. Valoramos positivamente que pueda tener la función de modo hotel y así evitar que los clientes lo desconfiguren. Especialmente cuando limitas, por ejemplo, el volumen. Esta función evita que los clientes lo pongan muy alto. También podemos ordenar los canales y no se puede desordenar. Cuando ordenas uno, puedes pasar este orden al resto (si son del mismo típo y misma fábrica), con un pendrive, y ahorra mucho tiempo. Nosotros hemos añadido el logo cuando se enciende y un pequeño saludo y recordatorio de que no se puede fumar. La televisón se ve y se oye muy bien. Tenemos 150 canales de televisión más los de radio, y aquí puede fallar, en que le queda grande. Si pasas con el mando los 150 canales, se puede bloquear. O cuando los ordenas, los últimos de ordenar cuestan mucho. El único defecto de lo que hemos manejado. El mando a distancia necesita que las pilas esten bien cargadas. Si la tv recibe comandos del mando y no está cargado, también falla algo (problema poco común, solo para que algún otro usuario lo sepa) Tiene la opción de despertador.

Avantages

Funciones para hotel. Buena visión.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 32HFL3010T Televisor LED profesional

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 32HFL3010T Televisor LED profesional

12/10/2016

Deutschland

Deutschland

Dieses Produkt hat viele Probleme

Wir sind ein Unternehmen und haben in einem Hotel rund 40 Philips Hfl3010 montiert und eingestellt. viele davon schalten sich nach einiger Zeit nicht mehr ein oder schalten ab oder es lässt sich nicht mehr bediehen, und ausserdem ist ein Fernseher ein defekt!

Cet avis a été rédigé pour 32HFL3010T Professional LED TV

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  1. Les fonctionnalités disponibles dépendent de l'implémentation choisie par l'intégrateur.

  2. Consommation électrique type en mode marche mesurée conformément à la norme CEI 62087 deuxième édition. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.

  3. Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHs.