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Arrêté
81 cm (32") HeartLine
LED
DVB-T2/T/C
Le rétroéclairage LED vous permet de profiter d'une consommation électrique réduite et de belles lignes, associées à une luminosité élevée, un contraste incroyable et des couleurs saisissantes.
Ce téléviseur est fourni avec une élégante télécommande blanche spécialement conçue pour les milieux médicaux. Sa surface régulière et son dos lisse la rendent facile à nettoyer et à désinfecter. En outre, l'indicateur d'épuisement des piles et le dispositif antivol de piles participent à un fonctionnement efficace en milieu hospitalier.
Toutes les fonctionnalités nécessaires pour un usage professionnel dans des environnements plus exigeants qu'un simple salon. Verrouillage du volume et des menus, matériaux soumis à un banc d'essai rigoureux, économie d'énergie, télécommandes antivol et fonctionnalités spéciales hôpitaux ou prisons, pour une utilisation sur des marchés de niche.
Récompenses
3.0
sur 6
1
Avis
100%
recommandent ce produit
stecca
19/04/2018
Italia
Buon prodotto ma limiti di programmazione
La tv è bellissima, ha buon audio e video. Tuttavia è difficile da programmare, non si riesce a sintonizzare tutti i canali che vedevo nella precedente tv.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 24HFL3010W TV LED professionale
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 24HFL3010W TV LED professionale
Les fonctionnalités disponibles dépendent de l'implémentation choisie par l'intégrateur.
Consommation électrique type en mode marche mesurée conformément à la norme CEI 62087 deuxième édition. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.
Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHs.