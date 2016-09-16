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Arrêté
32HFL5010T/12
MediaSuite 32" (81 cm)
LED
DVB-T2/T/C et IPTV
La qualité des images est importante. Les téléviseurs HD classiques sont de qualité, mais vous attendez plus. Imaginez la précision des détails alliée à une luminosité élevée, à un contraste incroyable et à des couleurs réalistes pour rendre les images réelles.
SmartInstall rend l'installation et la maintenance de vos téléviseurs faciles. Grâce à un outil Web convivial, vous pouvez désormais configurer à distance et installer vos téléviseurs sans vous rendre dans les chambres ! Ainsi, vous gagnerez du temps et éviterez de déranger vos clients. Qu'il s'agisse de mettre à jour les pages d'information de l'hôtel ou d'installer de nouvelles chaînes, SmartInstall s'occupe de tout.
SmartInfo vous permet de communiquer à vos clients des informations relatives à votre hôtel ou à votre ville. Vos clients ont accès à cette page Web interactive même lorsque le téléviseur n'est pas connecté à votre intranet ou à Internet. Vous pouvez modifier régulièrement les informations afin de tenir facilement vos clients informés de tout ce qui se passe dans votre hôtel.
Récompenses
2.0
sur 6
2
Avis
morenz
16/09/2016
Italia
scadente sotto il prifilo smart tv
poca scelta sulle app disponibili e non c'e modo di scaricarle esempio netflix,consiglio alpiare gamma app su piattaforme on demand nel mio caso italiane.
Cet avis a été rédigé pour 28HFL5010T TV LED professionale
Cet avis a été rédigé pour 28HFL5010T TV LED professionale
LucasES
31/10/2017
Nederland
Absoluut niet SMART
Ik heb 3 van deze TV's gekocht voor mijn vakantiehuizen. Omdat deze voor internationaal gebruik zijn dacht ik dat de optie van televisie kijken door middel van app's van diverse landen via het landenkeuze menu ideaal zou zijn. Ook de mogelijkheid die beschreven wordt van het zelf toevoegen en verwijderen van app's sprak mij erg aan. Daarnaast heeft tegenwoordig iedere smarttv Netflix app's e.d. maar deze TV niet....? Helaas werkt deze functie niet en komt er totaal geen reactie van de klantenservice op mijn mailtjes en ook het bedrijf waar ik de tv's gekocht heb komt niet verder bij de klantenservice. Erg teleurgesteld ben ik zowel het product als de klantenservice.
Cet avis a été rédigé pour 32HFL5010T Professional LED-TV
Cet avis a été rédigé pour 32HFL5010T Professional LED-TV
Les fonctionnalités disponibles dépendent de l'implémentation choisie par l'intégrateur.
Consommation électrique type en mode marche mesurée conformément à la norme CEI 62087 deuxième édition. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.
Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHs.