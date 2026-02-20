Conception écologique européenne

Quand le développement durable s'allie au style. Ce téléviseur au design soigné a été conçu dans le respect de la planète : la télécommande est en plastique recyclé, l'emballage est certifié FSC et les notices sont imprimées sur du papier recyclé. Le mode Éco permet de réduire la consommation d'énergie pour tous les contenus et réglages en un seul geste.