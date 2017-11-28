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Arrêté
40HFL3011T/12
EasySuite 40"
HD 1080p
DVB-T2/T/C HEVC
CMND & Control permet de configurer et d’installer votre téléviseur à distance depuis un emplacement central, sans devoir visiter les pièces. Mettez à jour et gérez tous vos écrans assez facilement, le tout sans déranger vos invités.
CMND & Create permet de fournir l’information que vous voulez, quand vous le voulez. Le module de gestion du contenu de CMND favorise la création et la distribution faciles de pages Web interactives portant la marque des hôtels. Adaptez votre téléviseur pour offrir à vos invités l’information la plus récente, notamment les derniers développements à votre hôtel, et ce, en temps réel.
Toutes les fonctions nécessaires à une utilisation professionnelle dans des environnements où il en faut davantage que dans un salon. Du verrouillage du menu et du réglage du volume aux essais plus rigoureux des matériaux, en passant par l’économie d’énergie et les télécommandes antivol, les fonctions spécialisées de soins de santé et de prison offrent un créneau à ces applications.
2.0
sur 6
2
Avis
Jogi75
28/11/2017
Deutschland
Dieses Produkt ist nicht Bedienerfreundlich
Kein Handbuch im Lieferumfang Ändern der Programmnummer nicht möglich, zumindest ohne Anleitung
Cet avis a été rédigé pour 32HFL3011T Hotel-Fernseher
Cet avis a été rédigé pour 32HFL3011T Hotel-Fernseher
azimut61
24/12/2016
Italia
non riesco a programmare
e' arrivato senza telecomando per la programmazione.
Cet avis a été rédigé pour 40HFL3011T TV per il settore alberghiero
Cet avis a été rédigé pour 40HFL3011T TV per il settore alberghiero
La disponibilité des fonctions dépend de la version choisie.
La consommation électrique typique du téléviseur en marche est mesurée conformément à la norme IEC62087 Éd. 2. La consommation réelle dépendra de l’utilisation du téléviseur.
Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n’existe, conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHS.