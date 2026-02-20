Un écran compact. Un prix abordable. Une qualité d'image et de son hors du commun. Avec Ambilight qui transcende l'écran et tous vos contenus Smart TV préférés en Full HD, profitez d'une expérience visuelle plus immersive à la maison et partout ailleurs.
Design compact
100 cm (40")
Ambilight
Pixel Plus HD
HDR 10
Compact, connecté et polyvalent
Avec son socle élégant et ses dimensions compactes, ce téléviseur Smart TV est idéal pour les petits espaces. Avec son design particulièrement soigné, ce téléviseur s'intègre parfaitement à tout type d'intérieur.
Il y a le téléviseur Ambilight, puis il y a les autres
Grâce aux lumières LED intégrées qui évoluent en fonction de la scène, la technologie Ambilight vous immerge dans un halo de lumière colorée. Les films, les événements sportifs, les clips musicaux et les jeux dépassent les limites de l'écran pour vous plonger au cœur de l'action. Vous ne pourrez plus vous en passer.
Résolution FHD et couleurs Quantum Dot
Couleurs vives et détails ultra-nets : c'est l'effet Quantum Dot. Savourez chaque détail à chaque instant, dans l'obscurité ou la lumière, en lecture ou en streaming.
Pixel Plus Full HD : netteté et détails.
Netteté de l'image Pixel Plus. Détails raffinés sur l'écran de taille réduite. Doté d'une haute définition intégrale et d'une incroyable luminosité, ce téléviseur QLED compact prouve que chaque petit détail compte.
Couleur et contraste avec HDR10 et HLG
Des couleurs plus vives. Des teints de peau plus vrais que nature. Des scènes les plus sombres aux plus lumineuses, la clarté est primordiale. Ici, la gamme dynamique élevée impressionne par la clarté des couleurs et des contrastes.
Dolby Audio pour un son net et clair
Écoutez. Profitez de chaque instant. Le son Dolby Audio offre une clarté cristalline. Des dialogues à la musique, en passant par les scènes d'action et de nature, vous bénéficiez d'un son d'une clarté inégalée.
Contenu facile à trouver avec le système d'exploitation Titan
La plateforme Philips Smart TV, équipée du système d'exploitation Titan, vous offre un accès rapide à tous vos contenus préférés. Films, séries, documentaires ou fictions, tout est accessible d'une simple pression sur un bouton. Quelles que soient vos envies, les meilleures applications de streaming sont là, à portée de main.
Connexion en toute simplicité aux réseaux domotiques
La compatibilité avec Matter Smart Home vous permet de contrôler votre téléviseur via l'application Matter Smart Home, par commande vocale via des appareils compatibles Alexa ou via vos enceintes connectées Google. Recherchez des films et séries à l'aide de votre voix, recevez des recommandations et bien plus encore.
Conception écologique européenne
Quand le développement durable s'allie au style. Ce téléviseur au design soigné a été conçu dans le respect de la planète : la télécommande est en plastique recyclé, l'emballage est certifié FSC et les notices sont imprimées sur du papier recyclé. Le mode Éco permet de réduire la consommation d'énergie pour tous les contenus et réglages en un seul geste.
Spécificités Techniques
Ambilight
Fonctions Ambilight
Mode de jeu
S'adapte à la couleur du mur
Musique Ambilight
Éclairage tamisé
Animation FTI Ambilight
Réveil avec lever de soleil
AmbiSleep
Version Ambilight
3 côtés
Image/affichage
Diagonale de l'écran (pouces)
32
pouces
Diagonale de l'écran (cm)
80
cm
Écran
QLED Full HD
Résolution d'écran
1 920 x 1 080
Fréquence de rafraîchissement natif
60
Hz
Processeur d'images
Pixel Plus HD
Amélioration de l'image
Crystal Clear
ÉCO
Jeu
Home Cinéma
Moniteur
Personnel
Super Resolution
Contraste dynamique
Résolution d'entrée de l'écran
Résolution - fréquence de rafraîchissement
576p - 50 Hz, 640 x 480 - 60 Hz, 720p - 50 Hz/60 Hz, 1366 x 768 - 60 Hz, 1920 x 1080p - 24/25/30/50/60 Hz
