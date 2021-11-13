Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
436M6VBPAB/01
Momentum
43 (diag. 42,51" / 108 cm)
3 840 x 2 160 (4K UHD)
Ces moniteurs Philips sont équipés de dalles hautes performances affichant des images à la résolution UltraClear 4K UHD (3 840 x 2 160). Que vous soyez un professionnel exigeant à qui il faut des images détaillées pour ses solutions de CAO, un spécialiste de la finance travaillant sur d'énormes feuilles de calcul, ou que vous utilisiez des applications graphiques 3D, les moniteurs Philips donnent vie à vos images et graphismes.
Grâce à l’écran ultra haute résolution MultiView de Philips, vous profitez d’un monde de connectivité. La fonction MultiView permet des connexions et des affichages doubles, ce qui vous permet de travailler avec des appareils multiples comme un PC et un ordinateur portable simultanément, pour du multitâche complexe.
La certification VESA DisplayHDR 1000 offre une expérience visuelle très différente des autres écrans compatibles HDR. Des noirs profonds et des blancs éclatants contrastent avec des couleurs éclatantes pour faire ressortir les détails que vous n'avez jamais vus auparavant. Les joueurs peuvent repérer facilement les ennemis qui cachent les coins sombres et les ombres, et les spectateurs peuvent profiter d'un spectacle plus captivant et plus réaliste. Cet appareil Momentum de Philips est doté de plusieurs modes HDR, chacun optimisé pour vos scénarios d'utilisation : jeu HDR, film HDR et photo HDR.
Récompenses
3.7
sur 6
30
Avis
Damsdu25
13/11/2021
France
Mon avis après plusieurs mois
Bonjour, je joues en 4k avec 3080 sur bf 2042 et oui l' image est juste magnifique, testé sur fortnite, dota 2 bref une tuerie limité à 60 fps mais aujourd'hui sa suffit amplement en vu des cartes graphiques actuelle sur bf 2042 je suis en ultra 4k 55 à 60 fps hdr activé et la taille de l' écran et un plus dans mon travail avec deux pages cote à cote c'est que du bonheur l' ambilight en bas est sympa j'aurai préféré tout le tour mais fait déja son effet en gros je recommande cette écran par rapport à lla concurrence 2x plus chère et pour pas grand chose de plus !!! magnifique écran !!!
Avantages
grand fluide et beau
Contre
60 fps aurait préféré 120 fps
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Momentum 436M6VBPAB Moniteur 4K HDR avec Ambiglow
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Momentum 436M6VBPAB Moniteur 4K HDR avec Ambiglow
LunedeFiel 33
16/04/2020
France
Enfin un moniteur 55"
De nos jours,avec les Box TV(Swisscom en Suisse pour moi) avoir une TV avec Tuner est inutile. De plus, pleins de réglages,de fioritures qu'on utilise jamais. ENFIN un moniteur de la meilleure taille (55") ET avec un son génial de série. Merci Philips. Me demande juste si on peut comme TV lire le son d'un Mobile sur le moniteur via Bluetooth ? Parfait pour Jeux vidéos, PC, TV et Blu-Ray.
Avantages
Taille, son, Ambiglow
Contre
Non Oled
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Gaming Monitor 558M1RY Moniteur 4K HDR avec Ambiglow
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Gaming Monitor 558M1RY Moniteur 4K HDR avec Ambiglow
The Brain
23/01/2021
Deutschland
Acheteur vérifié
Perfekter Monitor für Gaming und HDR-Wiedergabe!
Ich habe den Monitor hauptsächlich für meine Xbox-One-X und für 4K Film-Wiedergabe gekauft und bin damit sehr zufrieden. Genau für diese Zwecke eignet sich dieser Monitor ganz besonders. Tolle HDR-Wiedergabe und schnelle, flüssige Bilder im Gaming-Modus sind eindeutig die Stärken. Hinzu kommt noch ein hervorragender Klang durch die perfekt angestimmte integrierte Soundbar! Wirklich toller Klang! Auch Full-HD Inhalte (1080p) sehen sehr gut aus auf diesem Monitor, aber alles was darunter liegt ist eher nicht zu empfehlen (720p, 576i, 480p, oder 480i). Hier merkt man eindeutig die Schwächen des Monitors, nämlich kein Upscaling oder Bildverbesserer. Dadurch sehen diese Inhalte weniger gut aus und wären eher für andere Bildschirme zu empfehlen. Aber nochmal: Für Full-HD und vor allem 4K ist dieser Monitor absolut perfekt geeignet! Beim Gaming merkt man überhaupt keinen Input-Lag und die Spiele laufen sehr flüssig. Macht unheimlich Spaß auf diesem Monitor zu spielen!
Avantages
4K/HDR Wiedergabe und Gaming mit minimum Full-HD!
Contre
Weniger geeignet für 480i, 480p, 576i und 720p. Keine Bildverbesserer und kein Upscaling.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Gaming Monitor 558M1RY 4K-HDR-Display mit Ambiglow
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Gaming Monitor 558M1RY 4K-HDR-Display mit Ambiglow
Temps de réponse égal à SmartResponse
Meilleur temps de latence inférieur à 4 ms mesuré dans des situations spécifiques.
Pour la transmission vidéo via USB-C, votre ordinateur portable/périphérique doit prendre en charge le mode USB-C DisplayPort ALT
La charge rapide est conforme à la norme USB BC 1.2
BT 709 / couverture DCI-P3 basée sur CIE 1976
L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration.
Espace NTSC basé sur CIE 1976
Espace sRGB basé sur CIE 1931
10 bits avec dithering sur 8 bits en FRC