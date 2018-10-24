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Arrêté

Téléviseurs professionnels

43HFL5011T/12

2.7
| (9) Avis

1 récompense

Expérience transformatrice
Offrez à vos clients l'expérience de visionnement qu'ils méritent. Ils profiteront d'un téléviseur plus rapide et plus réactif avec une mine d'applications commerciales particulières, pendant que vous profitez d'une installation et d'une gestion faciles à distance à votre aise.
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propulsé par Android™

Expérience transformatrice

  • MediaSuite 43 po

  • propulsé par Android™

Android : une expérience télévisuelle plus rapide, plus riche et plus agréable

Avec Android sur votre téléviseur professionnel, vous profiterez d'une interface plus rapide, plus riche et conviviale. C'est votre base de lancement vers une mine de services commerciaux dédiés, d'applications et bien plus. Il y a un menu convivial incluant des liens directs vers vos applications préférées.

AppControl permet d'ajouter, de trier et de supprimer des applications en toute simplicité

AppControl s'assure que vos téléviseurs obtiennent les applications que vous voulez. Avec la capacité d'ajouter de supprimer et de trier les applications, en plus de la capacité de configurer les applications dans des pièces spécifiques, il s'agit d'une expérience client réellement personnalisée que vous pouvez contrôler depuis un emplacement centralisé, sans avoir à être dans la pièce. Pour offrir une grande facilité d'utilisation et sécurité, chargez votre application personnalisée sur notre serveur privé en ligne et ayez l'assurance que vous êtes le seul pouvant y accéder.

Les applications avancées avec de nombreux services commerciaux dédiés

Les applications avancées sont composées d'une bibliothèque d'applications en constante évolution. Grâce à la puissance d'Android, les applications fonctionnent plus facilement, plus rapidement et sont plus avancées que jamais. Conçues pour une utilisation commerciale, les données des clients sont supprimées après utilisation, et l'accès au contenu illégal pouvant nuire à votre entreprise est interdit.

Spécificités Techniques

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Récompenses

  • Award image AWARD-7007387

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

2.7

sur 6

9

Avis

4

24/10/2018

France

France

solution pour les hotels

je trouve la série 32HFL5011T_12 de Phillips une solution parfaite pour les hôtels IP TV.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 32HFL5011T Hospitality TV

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 32HFL5011T Hospitality TV

02/05/2022

España

España

Maravilloso invento que me ayudará mucho en mi vid

Me gusta tener este producto porque es muy bueno y moderno

Avantages

Magnífico

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 43HFL5011T TV profesional

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 43HFL5011T TV profesional

05/12/2019

Deutschland

Deutschland

TV läßt sich sehr schlecht einstellen.

Menü ist nicht in deutsch verfügbar. Um ins Professional Settings zugelangen muss man den 6 Stelligen Code mehrmals hinternander eingeben - sehr nervig! Sendersortierung noch nicht gefunden. In der Bedienungsanleitung, die mir zuverfügung gestellt wurde, wird als erstes ein Softwareupdate empfohlen. Nie wieder ...

Avantages

keine

Contre

Nur

Cet avis a été rédigé pour 43HFL5011T Professional TV

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  1. La disponibilité des fonctions dépend de la version choisie.

  2. Philips ne garantit pas la disponibilité ou la continuité du bon fonctionnement des applications.

  3. La mémoire libre courante peut être inférieure en raison des préconfigurations de l'appareil

  4. La consommation électrique typique du téléviseur en marche est mesurée conformément à la norme IEC62087 Éd. 2. La consommation réelle dépendra de l’utilisation du téléviseur.

  5. Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n’existe, conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHS.