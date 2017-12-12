Go to promotion

Achetez dès maintenant un téléviseur Ambilight et recevez le jeu Assassin’s Creed !

En savoir plus

ProduitsAssistance
de/fr

Payez plus tard avec Klarna

D'offres exclusives pour les membres Philips.

Livraison gratuite des CHF40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Photo de face du produit
  • Photo principale en cours d’utilisation
  • Photo de la télécommande
  • Dessin de la vue latérale du connecteur
  • Image principale
  • Photo de face du produit
  • Photo principale en cours d’utilisation
  • Photo de la télécommande
  • Dessin de la vue latérale du connecteur
  • Image principale

Arrêté

4100 seriesTéléviseur LED ultra-plat Full HD

43PFS4112/12

3.3

| (12) Avis

Téléviseur LED plat Full HD

Design élégant et excellent rapport qualité-prix. Le téléviseur Philips 4100 avec Digital Crystal Clear affiche une qualité d'image Full HD, un contraste élevé et une reproduction sonore limpide. L'accès au divertissement est on ne peut plus simple grâce à ce modèle facile à utiliser.

Voir tous les avantages
TV brand claim gold

99,91 % des personnes qui essaient Ambilight TV ne veulent plus jamais le rendre. 1

avec Digital Crystal Clear

Téléviseur LED plat Full HD

  • 108 cm (43")

  • Téléviseur LED Full HD

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Un socle fin et raffiné, pour un design aérien

Lorsqu'elles réfléchissent à la conception d'un nouveau téléviseur, nos équipes prennent tout en compte, de la technologie jusqu'au design. Notre nouveau profil avec pieds latéraux a été conçu de manière à libérer l'espace sous votre téléviseur où se trouve habituellement un pied classique, pour une expérience visuelle plus intense. Résultat : un téléviseur tourné vers le futur.

Téléviseur LED Full HD : des images LED éclatantes au contraste incroyable

La qualité des images est importante. Les téléviseurs HD classiques sont de qualité, mais vous attendez plus. Imaginez la précision des détails alliée à une luminosité élevée, à un contraste incroyable et à des couleurs réalistes pour rendre les images réelles.

Port USB pour lecture de contenu multimédia

Port USB pour lecture de contenu multimédia

Du plaisir pour tous. Connectez votre clé USB, appareil photo numérique, lecteur mp3 ou tout autre périphérique multimédia au port USB situé sur le côté de votre téléviseur pour profiter de vos photos, de vos vidéos et de votre musique grâce au navigateur de contenu à l'écran facile à utiliser.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.3

sur 6

12

Avis

2

12/12/2017

Deutschland

Deutschland

Sehr guter LED-Fernseher

Der Fernseher hat ein gestochen scharfes Bild und für die eingebauten relativ kleinen Lautsprecher einen guten Ton. Das Gerät ersetzt einen alten Röhren-Fernseher desselben Herstellers. Durch den eingebauten Doppeltuner ist der früher erforderliche Satelliten-Receiver jetzt überflüssig.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 4100 series 43PFS4112 Ultraflacher Full-HD-LED-Fernseher

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 4100 series 43PFS4112 Ultraflacher Full-HD-LED-Fernseher

14/06/2018

Nederland

Nederland

Prima televisie voor een redelijke prijs!

Ik zocht een televisie zonder teveel toeters en bellen. Dus geen Smart-tv of 4K scherm en kwam al snel uit op dit model. Prima beeld en de kwaliteit is, zeker voor de prijs, erg goed. Je kunt instellen wat je het beste beeld vindt, voor mij was dat de Game-modus, voornamelijk voor mijn PS4. Over het geluid kan ik weinig zeggen, ik gebruik een Home Cinema Set en gebruik de boxen van de televisie dus niet.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 4100 series 43PFS4112 Ultraslanke Full HD LED-TV

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 4100 series 43PFS4112 Ultraslanke Full HD LED-TV

24/09/2017

France

France

Un excellent téléviseur

Téléviseur de marque au rapport qualité/prix imbattable. Finition excellente, même le dos est soigné. Très bonne qualité d'image même si les couleurs manquent de naturel, cela malgré des réglages. Le son réglé sur manuel en réglant l'équalizer est très bon et peut largement suffire à un usage courant. Traitement d'image simple mais efficace.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 4100 series 43PFS4112 Téléviseur LED ultra-plat Full HD

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 4100 series 43PFS4112 Téléviseur LED ultra-plat Full HD

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles, selon mes préférences et mon comportement, au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner à tout moment en toute facilité !

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
Mentions légales

  1. D’après les résultats du programme d’essai Ambilight mené en Suède, au Danemark, en Finlande, en Norvège, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche et en France entre le 24 février 2023 et le 28 février 2025. Au cours de cette période, 99,91 % des participants ont choisi de garder leur Ambilight TV, malgré une politique de retour avec remboursement intégral, sans aucune justification requise. 

  1. Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.

  2. Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.

  3. Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

  4. (Philips) uniquement compatible avec le lecteur Philips spécifique.

  5. Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHs.