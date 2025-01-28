Découvrez les couleurs éclatantes de l'écran 4K LED, la technologie Ambilight immersive et le Dolby Atmos avec son 3D digne d'une salle de cinéma. Grâce à Titan OS, vous pouvez regarder tout ce que vous aimez. Ce téléviseur ne se contente pas de sublimer l'instant, il transforme littéralement votre expérience visuelle.
Innovant. Immersif. Incroyable.
Téléviseur Ambilight 108 cm
4K LED
Pixel Precise Ultra HD
Dolby Atmos
Il y a le téléviseur Ambilight, puis il y a les autres
Grâce aux lumières LED intégrées qui évoluent en fonction de la scène, la technologie Ambilight vous immerge dans un halo de lumière colorée. Les films, les événements sportifs, les clips musicaux et les jeux dépassent les limites de l'écran pour vous plonger au cœur de l'action. Vous ne pourrez plus vous en passer.
Dans les moindres détails avec la technologie Pixel Precise
Les 8 millions de pixels qui travaillent en parfaite harmonie vous offrent une qualité 4K inégalée. Des images ultra-nettes, des scènes plus détaillées et plus réalistes : rien ne capture l'instant avec autant de précision qu'un téléviseur Philips Ambilight.
Dolby Atmos pour un son digne d'une salle de cinéma
Accrochez-vous. Dolby Atmos restitue le son selon les intentions du réalisateur. Chaque instant vous plonge encore davantage dans la scène. Films, séries, événements sportifs ou jeux : laissez-vous emporter au cœur de l'action.
DTS:X pour une expérience sonore immersive en 3D
DTS:X, une innovation qui fait toute la différence. Ressentez le son comme si vous y étiez. La technologie audio 3D vous plonge dans une nouvelle dimension et transforme votre salon en salle de spectacle.
Accès rapide aux contenus avec le système d'exploitation Titan
La plateforme Philips Smart TV, équipée du système d'exploitation Titan, vous offre un accès rapide à tous vos contenus préférés. Films, séries, documentaires ou fictions, tout est accessible d'une simple pression sur un bouton. Quelles que soient vos envies, les meilleures applications de streaming sont là, à portée de main.
Connectez-vous facilement à votre réseau domotique
Grâce à sa compatibilité Matter Smart Home, le téléviseur s'intègre parfaitement à votre réseau domotique existant. Pour contrôler le téléviseur à partir de votre application Matter Smart Home ou avec la commande vocale, il vous suffit d'appuyer sur le bouton de votre télécommande et de parler. Pour tamiser les lumières, régler le thermostat ou encore allumer votre téléviseur Philips Ambilight, une seule commande suffit. Le téléviseur est compatible avec les enceintes connectées Google et Apple AirPlay.
Dimensions au choix
Faites votre choix parmi la large sélection Philips. Petit écran de 43 pouces, magnifique téléviseur de 85 pouces ou autres tailles intermédiaires : choisissez l'une des six tailles différentes et trouvez le modèle idéal pour votre intérieur.
Plus de clarté à chaque mot grâce à la fonction Amélioration vocale
Percevez chaque mot avec plus de précision. La fonction Amélioration vocale vous permet d'augmenter ou de réduire le volume des dialogues sans modifier le son en arrière-plan. Résultat : chaque phrase prononcée est plus claire, pour ne manquer aucune information.
Connectivité pensée pour le gaming
Grâce au HDMI 2.1 et à la VRR, profitez au maximum de votre console, avec un gameplay plus rapide et des visuels plus fluides. Le paramètre de faible latence s'active automatiquement lorsque vous allumez votre console. Passez au niveau supérieur.
Design européen
Un socle avec pieds latéraux, un cadre fin et élégant, un téléviseur LED spectaculaire : un design européen dans toute sa splendeur. Réglez votre Ambilight en mode « Lounge » pour inonder la pièce de couleurs lorsque votre téléviseur est en veille. La télécommande est fabriquée à partir de plastique recyclé, l'emballage est en carton certifié FSC et les notices ont été soigneusement conçues et imprimées sur du papier recyclé.
