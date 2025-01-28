Termes recherchés

FR
DE
0

Panier

Votre panier ne contient aucun élément.

    • Innovant. Immersif. Incroyable. Innovant. Immersif. Incroyable. Innovant. Immersif. Incroyable.
      Energy Label Europe F here
      Pour en savoir plus, téléchargez here (PDF 195.0KB)

      LED Téléviseur 4K Ambilight

      43PUS8500/12

      Innovant. Immersif. Incroyable.

      Découvrez les couleurs éclatantes de l'écran 4K LED, la technologie Ambilight immersive et le Dolby Atmos avec son 3D digne d'une salle de cinéma. Grâce à Titan OS, vous pouvez regarder tout ce que vous aimez. Ce téléviseur ne se contente pas de sublimer l'instant, il transforme littéralement votre expérience visuelle.

      Voir tous les avantages

      Disponible à partir:

      LED Téléviseur 4K Ambilight

      Produits similaires

      Afficher tous les Ambilight

      Coffret exclusif Philips Créez un lot pour recevoir gratuitement 1 article

      Tous vos besoins satisfaits en un seul achat

      Prix du lot

      Sauter cette étape

      Sélectionnez l'un des éléments suivants : Sélectionnez l'un des produits suivants :

      Innovant. Immersif. Incroyable.

      • Téléviseur Ambilight 108 cm
      • 4K LED
      • Pixel Precise Ultra HD
      • Dolby Atmos
      Il y a le téléviseur Ambilight, puis il y a les autres

      Il y a le téléviseur Ambilight, puis il y a les autres

      Grâce aux lumières LED intégrées qui évoluent en fonction de la scène, la technologie Ambilight vous immerge dans un halo de lumière colorée. Les films, les événements sportifs, les clips musicaux et les jeux dépassent les limites de l'écran pour vous plonger au cœur de l'action. Vous ne pourrez plus vous en passer.

      Dans les moindres détails avec la technologie Pixel Precise

      Dans les moindres détails avec la technologie Pixel Precise

      Les 8 millions de pixels qui travaillent en parfaite harmonie vous offrent une qualité 4K inégalée. Des images ultra-nettes, des scènes plus détaillées et plus réalistes : rien ne capture l'instant avec autant de précision qu'un téléviseur Philips Ambilight.

      Dolby Atmos pour un son digne d'une salle de cinéma

      Dolby Atmos pour un son digne d'une salle de cinéma

      Accrochez-vous. Dolby Atmos restitue le son selon les intentions du réalisateur. Chaque instant vous plonge encore davantage dans la scène. Films, séries, événements sportifs ou jeux : laissez-vous emporter au cœur de l'action.

      DTS:X pour une expérience sonore immersive en 3D

      DTS:X pour une expérience sonore immersive en 3D

      DTS:X, une innovation qui fait toute la différence. Ressentez le son comme si vous y étiez. La technologie audio 3D vous plonge dans une nouvelle dimension et transforme votre salon en salle de spectacle.

      Accès rapide aux contenus avec le système d'exploitation Titan

      Accès rapide aux contenus avec le système d'exploitation Titan

      La plateforme Philips Smart TV, équipée du système d'exploitation Titan, vous offre un accès rapide à tous vos contenus préférés. Films, séries, documentaires ou fictions, tout est accessible d'une simple pression sur un bouton. Quelles que soient vos envies, les meilleures applications de streaming sont là, à portée de main.

      Connectez-vous facilement à votre réseau domotique

      Connectez-vous facilement à votre réseau domotique

      Grâce à sa compatibilité Matter Smart Home, le téléviseur s'intègre parfaitement à votre réseau domotique existant. Pour contrôler le téléviseur à partir de votre application Matter Smart Home ou avec la commande vocale, il vous suffit d'appuyer sur le bouton de votre télécommande et de parler. Pour tamiser les lumières, régler le thermostat ou encore allumer votre téléviseur Philips Ambilight, une seule commande suffit. Le téléviseur est compatible avec les enceintes connectées Google et Apple AirPlay.

      Dimensions au choix

      Dimensions au choix

      Faites votre choix parmi la large sélection Philips. Petit écran de 43 pouces, magnifique téléviseur de 85 pouces ou autres tailles intermédiaires : choisissez l'une des six tailles différentes et trouvez le modèle idéal pour votre intérieur.

      Plus de clarté à chaque mot grâce à la fonction Amélioration vocale

      Percevez chaque mot avec plus de précision. La fonction Amélioration vocale vous permet d'augmenter ou de réduire le volume des dialogues sans modifier le son en arrière-plan. Résultat : chaque phrase prononcée est plus claire, pour ne manquer aucune information.

      Connectivité pensée pour le gaming

      Grâce au HDMI 2.1 et à la VRR, profitez au maximum de votre console, avec un gameplay plus rapide et des visuels plus fluides. Le paramètre de faible latence s'active automatiquement lorsque vous allumez votre console. Passez au niveau supérieur.

      Design européen

      Un socle avec pieds latéraux, un cadre fin et élégant, un téléviseur LED spectaculaire : un design européen dans toute sa splendeur. Réglez votre Ambilight en mode « Lounge » pour inonder la pièce de couleurs lorsque votre téléviseur est en veille. La télécommande est fabriquée à partir de plastique recyclé, l'emballage est en carton certifié FSC et les notices ont été soigneusement conçues et imprimées sur du papier recyclé.

      Spécificités Techniques

      • Ambilight

        Fonctions Ambilight
        • AmbiSleep
        • Musique Ambilight
        • Mode de jeu
        • Éclairage tamisé
        • Réveil avec lever de soleil
        • S'adapte à la couleur du mur
        Version Ambilight
        3 côtés

      • Image/affichage

        Diagonale de l'écran (pouces)
        43  pouces
        Diagonale de l'écran (cm)
        108  cm
        Résolution d'écran
        3840 x 2160p
        Fréquence de rafraîchissement natif
        60  Hz
        Processeur d'images
        Pixel Precise Ultra HD
        Amélioration de l'image
        • Crystal Clear
        • ÉCO
        • Jeu
        • Compatible HDR10+
        • Home Cinéma
        • Moniteur
        • Film
        • Micro Dimming
        • Personnel
        • Ultra Résolution
        Technologie d'affichage
        4K Ultra HD LED

      • Résolution d'entrée de l'écran

        Résolution - fréquence de rafraîchissement
        • 576p-50 Hz
        • 640 x 480 - 60 Hz
        • 720p - 50 Hz, 60 Hz
        • 1920 x 1080p – 24/25/30/50/60 Hz
        • 2560 x 1440 - 60 Hz
        • 3840 x 2160p – 24/25/30/50/60 Hz

      • Tuner/réception/transmission

        TV numérique
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Indication de l'intensité du signal
        Oui
        Télétexte
        Hypertexte 1 000 pages
        Compatible HEVC
        Oui

      • Smart TV

        Applications Smart TV*
        • Amazon Prime Video
        • BBC iPlayer
        • Disney+
        • HBO
        • Appli NFT*
        • Netflix*
        • YouTube
        Système d'exploitation
        Système d’exploitation TITAN
        Taille de la mémoire (flash)*
        8 Go

      • Fonctions de Smart TV

        Télévision interactive
        HbbTV
        Assistant vocal*
        • Amazon Alexa intégré
        • Fonctionne avec Google Home
        • Télécommande avec micro
        Expérience Smart Home
        • IMPORTANT
        • Control4
        • Compatible avec Apple Home
        Barre de gaming
        Barre de jeu 2.0
        Compatible TTS
        Oui

      • Applications multimédias

        Formats de lecture de vidéos
        AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
        Formats de lecture de musique
        MP3, WAV, AAC, FLAC
        Prise en charge des formats de sous-titres
        SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
        Formats de lecture de photos
        JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

      • Niveau sonore

        Audio
        2.0 canaux
        Puissance de sortie (RMS)
        20 W
        Configuration des haut-parleurs
        2 haut-parleurs à gamme étendue 10 W
        Codec
        • DTS:X
        • Dolby Atmos
        • Dolby Digital
        Amélioration du son
        • Mode AVL
        • Renforcement des basses
        • Dolby Media Intelligence
        • Divertissement
        • Égaliseur
        • Profil auditif
        • Mode nuit
        • Étalonnage de la pièce
        • Personnel
        • Amélioration vocale
        Fonctionnalités du casque/des écouteurs
        Dolby Atmos pour casques et écouteurs
        Processeur audio
        IntelliSound
        Enceinte principale
        Bass Reflex à gamme étendue (FR01A)

      • Connectivité

        Nombre de connexions HDMI
        3
        Fonctionnalités HDMI
        • 4K
        • Audio Return Channel (ARC)
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Lecture 1 pression
        • Intercommunication de la télécommande
        • Contrôle audio du système
        • Mise en veille du système
        Nombre de ports USB
        2
        Connexion sans fil
        • Wi-Fi 802.11 ac, 2 x 2, double bande
        • Bluetooth® 5.2
        • Compatible avec Apple AirPlay
        HDCP 2.3
        Oui sur tous les connecteurs HDMI
        HDMI ARC
        Oui, sur HDMI1
        Fonctionnalités HDMI 2.1
        • eARC sur HDMI 1
        • eARC/VRR/ALLM pris en charge
        EasyLink 2.0
        • Réglage externe via l'interface utilisateur du téléviseur
        • HDMI-CEC pour téléviseur/BS Philips

      • Fonctionnalités vidéo HDMI prises en charge

        Jeux
        • ALLM
        • HDMI VRR
        HDR
        • HLG
        • HDR10
        • Compatible HDR10+

      • Carte énergie UE

        Numéros d'enregistrement EPREL
        2206259
        Classe énergétique pour SDR
        FR
        Puissance nécessaire en fonctionnement pour SDR
        50  kWh/1 000 h
        Classe énergétique pour HDR
        G
        Puissance nécessaire en fonctionnement pour HDR
        80  kWh/1 000 h
        Consommation du téléviseur éteint
        N/A
        Mode veille en réseau
        2,0  W
        Technologie de dalle utilisée
        LED LCD
        Technologie de dalle utilisée.
        4K LED LCD

      • Alimentation

        Puissance électrique
        100-240 V CA, 50/60 Hz
        Consommation en veille
        moins de 0,5 W
        Fonctions d'économie d'énergie
        • Minuterie de mise hors tension automatique
        • Capteur de luminosité
        • Mode Eco
        • Image Muet (pour la radio)

      • Accessoires

        Accessoires fournis
        • 2 piles AAA
        • Brochure légale et de sécurité
        • Télécommande
        • Support de table
        • Cordon d'alimentation
        • Guide d'utilisation rapide

      • Design

        Couleurs du téléviseur
        Cadre noir mat
        Design du pied
        Pied avec arche noir en métal

      • Dimensions

        Distance entre 2 pieds
        756 mm  millimètre
        Compatible avec un montage mural
        200 x 100 mm
        Téléviseur sans pied (l x H x P)
        958 x 563 x 87 mm
        Téléviseur avec pied (l x H x P)
        958 x 625 x 243 mm
        Carton (l x H x P)
        1045 x 650 x 133 mm
        Poids du téléviseur sans pied
        6,76 kg
        Poids du téléviseur avec pied
        7,08 kg
        Poids, emballage compris
        9,8 kg

      Badge-D2C

      Rechercher de l'assistance pour ce produit

      Consultez les conseils produits, les FAQ, les modes d'emploi et les informations sur la sécurité et la conformité.

      Produits suggérés

      Produits récemment consultés

      • Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHs.
      • Le téléviseur prend en charge la réception TNT pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs TNT peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
      • La disponibilité des applications Smart TV proposées varie selon le modèle de téléviseur et le pays. Pour plus d'informations, visitez www.philips.com/smarttv
      • L'application Philips TV Remote et les fonctionnalités varient selon le modèle de téléviseur, l'opérateur, le pays, le modèle de smartphone et son système d'exploitation. Pour plus d'informations, visitez www.philips.com/TVRemoteapp
      • Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.
      • Abonnement Netflix requis. Sous réserve des conditions sur https://www.netflix.com
      • Amazon Premium est disponible dans certaines langues et certains pays.
      • Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques commerciales de Amazon.com, Inc. ou de ses filiales. Amazon Alexa est disponible avec certaines langues et dans certains pays.
      • La touche des nombreux services multimédias de la télécommande varie selon les pays. Veuillez vous reporter au produit contenu dans la boîte.
      • L'Assistant Google est disponible avec différentes langues et dans différents pays, selon le type de produits.
      • Les différents services de commande vocale accessibles par le biais du téléviseur varient selon le pays et la langue. Contactez notre service clientèle pour les dernières informations disponibles.
      • Apple, AirPlay, Apple Home, Homekit et iOS sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays et régions.
      Warranty icon

      Nous garantissons la qualité pour une tranquillité d'esprit durable.

      Consultez notre politique de garantie
      Refurbishment icon

      Nous donnons une seconde vie aux produits grâce aux éditions reconditionnées.*

      Découvrez nos produits mieux que neufs.
      Parts and accessories

      Nous vous aidons à remplacer les pièces, et non le produit entier*

      Achetez des pièces et accessoires
      Sustainability icon

      Nous assumons la responsabilité de notre impact sur l'environnement

      En savoir plus sur nos objectifs de développement durable

      *Applicable uniquement pour les produits de soins corporels, puériculture et les appareils domestiques.

      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Tous droits réservés.

      Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.