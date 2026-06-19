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Arrêté

Téléviseurs professionnels

55HFL7011T/12

1 récompense

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Épatez vos invités avec un téléviseur professionnel plus intelligent, rapide et attrayant. Retenez leur attention avec Ambilight, accélérez l’interaction avec Android™ et profitez d’une connectivité de pointe et de fonctions de gestion à distance.
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propulsé par Android™ et Ambilight

Toujours plus d'innovation

  • Signature 55 po

  • propulsé par Android™

  • 4K Ultra HD

Ultra HD 4K : une expérience de visionnement d'images vives incroyables vous attend

Vous vivrez une expérience visuelle hors du commun grâce aux images ultra claires de l'Ultra HD 4K. Un niveau de clarté surprenant, des couleurs vives et quatre fois la résolution d'écran HD 1080p, vous ouvrent réellement une fenêtre sur un nouveau monde.

Ambilight : une expérience de visionnement immersive et attrayante pour l'oeil

Avec cette technologie Philips brevetée, votre écran semblera plus large (pour mieux plonger dans l'action) grâce à la douce lumière d'ambiance projetée sur le mur depuis l'arrière de l'écran. La couleur s'adapte automatiquement selon l'image affichée à l'écran et la fonction d'ajustement automatique garantit une concordance parfaite entre la couleur de la lumière et l'image, quelle que soit la couleur du mur. Vous pouvez également personnaliser votre expérience visuelle en réglant divers paramètres Ambilight en fonction de vos préférences.

Android : une expérience télévisuelle plus rapide, plus riche et plus agréable

Avec Android sur votre téléviseur professionnel, vous profiterez d'une interface plus rapide, plus riche et conviviale. C'est votre base de lancement vers une mine de services commerciaux dédiés, d'applications et bien plus. Il y a un menu convivial incluant des liens directs vers vos applications préférées.

Spécificités Techniques

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Récompenses

  • Award image AWARD-7007387

Notation globale

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  3. La mémoire libre courante peut être inférieure en raison des préconfigurations de l'appareil

  4. La consommation électrique typique du téléviseur en marche est mesurée conformément à la norme IEC62087 Éd. 2. La consommation réelle dépendra de l’utilisation du téléviseur.

  5. Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n’existe, conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHS.