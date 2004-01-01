Termes recherchés

FR
DE
0

Panier

Votre panier ne contient aucun élément.

    • Affichez mieux Affichez mieux Affichez mieux

      Signage Solutions EcoDesign

      65BDL3650QE/02

      Affichez mieux

      Attirez l'attention de votre public grâce à cet écran numérique 4K Ultra HD éco-responsable. Doté des toutes dernières technologies de PPDS EcoDesign, cet écran affiche une image 4K UHD parfaite tout en consommant moitié moins d'énergie que d'autres modèles sur le marché.

      Malheureusement, ce produit n'est plus disponible

      Signage Solutions EcoDesign

      Produits similaires

      Afficher tous les Non attribué

      Coffret exclusif Philips Créez un lot pour recevoir gratuitement 1 article

      Tous vos besoins satisfaits en un seul achat

      Prix du lot

      Sauter cette étape

      Sélectionnez l'un des éléments suivants : Sélectionnez l'un des produits suivants :

      Ajouter des accessoires

      Ce produit
      Signage Solutions
      - {discount-value}

      Signage Solutions

      EcoDesign

      total

      recurring payment

      Affichez mieux

      Écran 18/7 EcoDesign

      • 65"
      • Rétroéclairage direct par LED
      • Ultra HD

      Emballage 100 % recyclé et recyclable

      Conçu avec des processus de fabrication, des caractéristiques physiques, des matériaux, des emballages et des logiciels intégrés qui préservent l'environnement et qui offrent une meilleure efficacité énergétique, l'écran EcoDesign 3650 de Philips est conçu pour fonctionner avec moins de la moitié de la puissance de ses homologues tout en offrant la même performance inégalée.

      Processeur Android sur puce. Applications natives et Web

      Alimenté par notre plateforme SoC Android 10, ces écrans professionnels de Philips sont optimisés pour les applications Android, et vous pouvez installer des applications Web directement sur l'écran. Flexible et sécuritaire, cela garantit que les spécifications de l’écran restent à jour plus longtemps.

      Connectez et contrôlez votre contenu sur un serveur en nuage

      Connectez et contrôlez votre contenu sur un serveur en nuage grâce au navigateur HTML5 intégré. Grâce à ce navigateur chrome, vous pourrez concevoir votre contenu en ligne et vous connecter à un seul écran, ou à votre réseau entier. Affichez des contenus en mode portrait ou en mode paysage, avec la résolution HD. Il vous suffit de brancher l’écran à l’Internet grâce au Wi-Fi ou avec un câble RJ45 pour profiter de vos propres listes de lecture.

      Certifié EPEAT Gold Climate+

      Reconnu par et enregistré auprès de l'EPEAT avec un écolabel Gold Climate+, l'écran Philips Signage 3650 EcoDesign répond aux critères établis par le premier écolabel mondial pour les appareils électroniques.

      Basculement FailOver. Assurez-vous que le contenu est toujours exécuté

      Essentiel pour les applications commerciales exigeantes, le basculement est une technologie révolutionnaire qui lit automatiquement le contenu de sauvegarde à l'écran en cas de défaillance d'une source ou d’une application. Il vous suffit de sélectionner une connexion d'entrée principale et une connexion de basculement et vous êtes prêt à protéger instantanément le contenu.

      Clé interactive facultative pour le partage d'écran sans fil

      Partagez votre écran sans fil à l'aide de votre réseau Wi-Fi pour connecter instantanément et en toute sécurité des appareils, ou utilisez notre clé HDMI interactive facultative pour diffuser directement sur l'écran sans avoir à vous connecter au réseau sécurisé.

      Compatible Philips Wave pour la gestion à distance

      Grâce à Wave, libérez à distance la puissance, la polyvalence et l'intelligence de vos écrans Philips Signage 3650 EcoDesign. Cette plateforme cloud évolutive vous procure une maîtrise totale de votre système : installation et configuration simplifiées, surveillance et contrôle des écrans, mise à niveau du micrologiciel, gestion des playlists et programmation du fonctionnement. Vous économisez ainsi du temps et de l'énergie, tout en limitant votre impact environnemental.

      Wi-Fi et Bluetooth 5,2 via le module en option

      Planifiez facilement la lecture de contenu provenant d’un périphérique USB ou d’une mémoire interne. Votre écran professionnel de Philips sortira du mode veille pour lire le contenu que vous voulez, puis il retournera en mode veille une fois la lecture terminée.

      Spécificités Techniques

      • Image/affichage

        Diagonale de l'écran (cm)
        163.9  cm
        Diagonale de l'écran (pouces)
        64.5  pouces
        Format d'image
        16:9
        Résolution d'écran
        3840 x 2160
        Pas de masque
        0,372 x 0,372 mm
        Résolution optimale
        3840 x 2160 à 60 Hz
        Luminosité
        350  cd/m²
        Couleurs d'affichage
        1,06 milliard
        Niveau de contraste (standard)
        1 200:1
        Rapport de contraste dynamique
        500 000:1
        Temps de réponse (standard)
        8  ms
        Angle de visualisation (horizontal)
        178  degrés
        Angle de visualisation (vertical)
        178  degrés
        Amélioration de l'image
        • Compensation de mouvement 3/2 - 2/2
        • Désentrelac. avec compens. de mouvement
        • Balayage progressif
        • Contraste dynamique amélioré
        Technologie de la dalle
        IPS
        Système d'exploitation
        Android 10
        Brume sèche
        25 %

      • Connectivité

        Sortie audio
        Prise jack 3,5 mm
        Entrée vidéo
        • DVI-I (x 1)
        • HDMI 2.0 (x 2)
        • USB 2.0 (x 2)
        • USB 3.0 (x 2)
        Entrée audio
        Prise jack 3,5 mm
        Autres connexions
        Micro SD
        Commande externe
        • RS232C (entrée/sortie) jack 2,5 mm
        • Infrarouge (entrée/sortie) jack 3,5 mm
        • RJ45
        Fonctionnalité Wi-Fi en option
        Dongle Wi-Fi CRD22

      • Pratique

        Positionnement
        • Paysage (18/7)
        • Portrait (18/7)
        Matrice en mosaïque
        Jusqu'à 15 x 15
        Contrôle du clavier
        • Masqué
        • Verrouillable
        Signal de la télécommande
        Verrouillable
        Boucle de signal
        • RS-232
        • Boucle IR (loopthrough)
        Installation aisée
        Smart insert
        Fonctions d'économie d'énergie
        Veille avancée
        Contrôlable via le réseau
        • RS-232
        • RJ45

      • Niveau sonore

        Haut-parleurs intégrés
        2 x 10 W RMS

      • Alimentation

        Puissance électrique
        100-240 V~, 50/60 Hz
        Consommation (type)
        86  W
        Consommation (max.)
        133 W
        Consommation en veille
        < 0,5 W
        Fonctions d'économie d'énergie
        Veille avancée
        Classe énergétique
        C

      • Résolution d'affichage prise en charge

        Formats informatiques
        • 1 920 x 1 080, 60 Hz
        • 1 680 x 1 050, 60 Hz
        • 1 600 x 1 200, 60 Hz
        • 1440 x 900, 60 Hz
        • 1 280 x 1 024, 60 Hz
        • 1 280 x 800, 60 Hz
        • 1280 x 720, 60 Hz
        • 1 152 x 870, 75 Hz
        • 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
        • 720 x 400, 70 Hz
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
        • 1 152 x 864, 75 Hz
        • 832 x 624, 75 Hz
        • 3 840 x 2 160, 24, 25, 30, 60 Hz
        Formats vidéo
        • 480p, 60 Hz
        • 480i, 60 Hz
        • 1080p, 50, 60 Hz
        • 1080i, 50, 60 Hz
        • 720p, 50, 60 Hz
        • 3 840 x 2 160 p, 24, 25, 30, 60 Hz

      • Dimensions

        Largeur de l'appareil
        1462,3  millimètre
        Poids du produit
        28,5  kg
        Hauteur de l'appareil
        837,3  millimètre
        Profondeur de l'appareil
        68,9 mm (support mural) / 89,9 mm (poignée)  millimètre
        Largeur de l'appareil (pouces)
        57,57  pouces
        Hauteur de l'appareil (pouces)
        32.96  pouces
        Fixation murale
        400 x 400 mm, M8
        Profondeur de l'appareil (pouces)
        2.71(@ wall mount) / 3.54(@ handle)  pouces
        Largeur du cadre
        14,9 mm (cadre régulier)
        Poids du produit (lb)
        62,83  lb

      • Conditions de fonctionnement

        Altitude
        0 ~ 3 000 m
        Température de fonctionnement
        0 ~ 40  °C
        MTBF
        30 000  heure(s)
        Température de stockage
        -20 ~ 60  °C
        Plage d'humidité (fonctionnement) [HR]
        20 à 80 % HR (sans condensation)
        Plage d'humidité (stockage) [HR]
        5 à 95 % HR (sans condensation)

      • Applications multimédias

        Lecture vidéo USB
        • H.264
        • H.263
        • H.265
        • MPEG1/2
        • MPEG-4
        • VP8
        • VP9
        Lecture image USB
        • BMP
        • JPEG
        • PNG
        Lecture audio USB
        • AAC
        • HEAAC
        • MPEG

      • Lecteur interne

        UC
        Quad Core Cortex A55
        Processeur graphique
        MC1 G52
        Mémoire
        • 16 Go
        • 3 Go DDR

      • Accessoires

        Accessoires fournis
        • Câble de capteur infrarouge (1,8 m) (x 1)
        • Câble RS-232 pour cascade
        • Logo Philips (x 1)
        • Cache USB (x 1)
        • Cordon d'alimentation secteur
        • Cache de l'interrupteur secteur
        • Serre-câble (x 2)
        • Guide de démarrage rapide
        • Câble RS-232

      • Divers

        Langues d'affichage à l'écran
        • Chinois simplifié
        • Chinois traditionnel
        • Anglais
        • Français
        • Allemand
        • Italien
        • Polonais
        • Russe
        • Espagnol
        • Turc
        • Japonais
        • Arabe
        Garantie
        Garantie de 3 ans
        Approbations de conformité
        • CE
        • CB
        • BSMI
        • FCC, Classe A
        • VCCI
        • J-Moss
        • ETL
        • LUSD

      Badge-D2C

      Rechercher de l'assistance pour ce produit

      Consultez les conseils produits, les FAQ, les modes d'emploi et les informations sur la sécurité et la conformité.

      Produits suggérés

      Produits récemment consultés

      Notation globale

      Soyez le premier à donner votre avis sur cet article

      Testez sans risques

      GZG Logo 100 Tage

      Testez sans risques


      30 jours - offre satisfait ou remboursé pour l'achat d'un Philips OneBlade admissible

      En savoir plus
      Warranty icon

      Nous garantissons la qualité pour une tranquillité d'esprit durable.

      Consultez notre politique de garantie
      Refurbishment icon

      Nous donnons une seconde vie aux produits grâce aux éditions reconditionnées.*

      Découvrez nos produits mieux que neufs.
      Parts and accessories

      Nous vous aidons à remplacer les pièces, et non le produit entier*

      Achetez des pièces et accessoires
      Sustainability icon

      Nous assumons la responsabilité de notre impact sur l'environnement

      En savoir plus sur nos objectifs de développement durable

      *Applicable uniquement pour les produits de soins corporels, puériculture et les appareils domestiques.

      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Tous droits réservés.

      Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.