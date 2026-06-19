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Signage SolutionsÉcran U-line

75BDL3000U/00

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Visionnez votre contenu comme jamais auparavant grâce à une définition quatre fois plus élevée que celle d'un écran conventionnel. Cet écran ultralarge de 190 cm (75 po) offre une définition de 3 840 x 2 160 pixels au rendu tellement détaillé et naturel, qu'il vous ouvrira une fenêtre sur un nouveau monde.
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Avec une expérience sur écran ultralarge

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  • 190 cm (75 po)

  • Rétroéclairage périphérique à DEL

  • Ultra HD

4K Ultra HD : une définition jamais vue auparavant

Visionnez vos solutions d'affichage comme jamais auparavant grâce à une définition quatre fois plus élevée que celle d'un écran HD 1080p conventionnel. Le format 3 840 x 2 160 pixels offre des images au rendu tellement détaillé et naturel, qu'il vous ouvrira une fenêtre sur un nouveau monde.

Lisez le contenu de 4 sources séparées grâce à QuadViewer

Lisez le contenu de 4 sources séparées grâce à QuadViewer

Bénéficiez de plus de flexibilité dans l'utilisation de la surface de votre écran. Quadviewer permet ainsi de diffuser le contenu de jusqu'à quatre sources sur un seul écran, ce qui rend la technologie idéale pour les salles de contrôle, les installations professionnelles et les salles de réunion

Plateforme CMND : Prenez le contrôle de vos affichages

Plateforme CMND : Prenez le contrôle de vos affichages

La robuste plateforme de gestion des écrans CMND vous redonne le contrôle. Vous pourrez mettre à jour et gérer du contenu avec CMND & Create ainsi que créer ou modifier vos paramètres grâce à CMND & Control. Tout est possible avec CMND.

Spécificités Techniques

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