ProduitsAssistance
de/fr

Payez plus tard avec Klarna

D'offres exclusives pour les membres Philips.

Livraison gratuite des CHF40

Retour gratuit sous 30 jours

  • Découvrez un nouveau niveau d'interaction
  • Découvrez un nouveau niveau d'interaction
  • Découvrez un nouveau niveau d'interaction
  • Découvrez un nouveau niveau d'interaction

Arrêté

Signage SolutionsÉcran tactile multipoint

75BDL3010T/00

Découvrez un nouveau niveau d'interaction
Rapprochez-vous encore plus de votre public. Rapide, précis et extrêmement robuste. Son excellente performance n'a d'égales que sa fiabilité et sa fonctionnalité.
Voir tous les avantages

avec cet écran Ultra HD

Découvrez un nouveau niveau d'interaction

  • 75"

  • LED à technologie Edge-lit

  • Ultra HD

Profitez d'une interactivité exceptionnelle avec le tactile multipoint

Profitez d'une interactivité exceptionnelle avec le tactile multipoint

Un tout nouveau degré d'interactivité est maintenant possible grâce à la technologie tactile intégrée. Une plus grande flexibilité et des performances tactiles optimales associées à des possibilités de contrôle exceptionnelles vous offrent le meilleur en matière d'interaction. Les écrans tactiles multipoints sont dotés de la reconnaissance tactile automatique. Leur connecteur USB est compatible HID, permettant une utilisation immédiate.

10 points de contact

4K Ultra HD : une définition jamais vue auparavant

Visionnez vos solutions d'affichage comme jamais auparavant grâce à une définition quatre fois plus élevée que celle d'un écran HD 1080p conventionnel. Le format 3 840 x 2 160 pixels offre des images au rendu tellement détaillé et naturel, qu'il vous ouvrira une fenêtre sur un nouveau monde.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.