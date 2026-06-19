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Arrêté
75BDL3010T/00
75"
LED à technologie Edge-lit
Ultra HD
Un tout nouveau degré d'interactivité est maintenant possible grâce à la technologie tactile intégrée. Une plus grande flexibilité et des performances tactiles optimales associées à des possibilités de contrôle exceptionnelles vous offrent le meilleur en matière d'interaction. Les écrans tactiles multipoints sont dotés de la reconnaissance tactile automatique. Leur connecteur USB est compatible HID, permettant une utilisation immédiate.
Visionnez vos solutions d'affichage comme jamais auparavant grâce à une définition quatre fois plus élevée que celle d'un écran HD 1080p conventionnel. Le format 3 840 x 2 160 pixels offre des images au rendu tellement détaillé et naturel, qu'il vous ouvrira une fenêtre sur un nouveau monde.
Notation globale