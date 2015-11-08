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Cadre Photo

7FF3FPW/00

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Combien de photos numériques se cachent sur votre PC ? Regardez, partagez, organisez et revivez vos meilleurs moments grâce au PhotoFrame™ Philips, la meilleure solution pour partager vos souvenirs. Affichez vos photos numériques dans une qualité exceptionnelle, sans l'aide d'un PC.

Voir tous les avantages

Partagez vos souvenirs

  • LCD 17,8 cm (7")

  • Format 16/9

Affichez vos photos stockées sur une clé USB sans l'aide d'un PC

Connecteur USB pour un affichage et un partage facile des photos stockées sur une clé USB

Amusez-vous avec les collages et affichez plusieurs photos sur une seule vue.

Il s'agit d'un effet diaporama, qui rassemble les photos sous la forme d'un collage. Diverses photos aléatoires sont automatiquement compilées pour éviter les marges disgracieuses qui apparaissent autour des photos dont la taille est inférieure à celle de l'écran.

Avec RadiantColor, donnez un nouvel éclat à vos anciens souvenirs

RadiantColor est une technologie exclusive de Philips permettant d'afficher des photos, dont la taille est inférieure à celle de l'écran, au format 4/3 optimal. Les couleurs sont étirées des bords de la photo jusqu'aux côtés de l'écran, ce qui supprime les barres noires et la distorsion du format.

Spécificités Techniques

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Avis

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08/11/2015

France

France

cadre

ce cadre numérique décharge vite et pas assez de place de stockage . difficile a utiliser

Cet avis a été rédigé pour 8FF3FPW Cadre Photo

Cet avis a été rédigé pour 8FF3FPW Cadre Photo

16/06/2013

Nederland

Nederland

het apparaat geeft een beperkt beeld

Helaas worden foto's niet in hun geheel weergegeven: er ontbreken delen van de opnamen aan de randen en voor kritische fotografen (ook als het hobby is en geen beroep) is dat heel ergerlijk.

Cet avis a été rédigé pour 6FF3FPW PhotoFrame

Cet avis a été rédigé pour 6FF3FPW PhotoFrame

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