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85415XV2S1
Type de lampe : D1S
85 V, 35 W
Nombre de lampes : 1
Les lampes Xenon X-tremeVision gen2 sont équipées de la technologie Philips Xenon pour une performance exceptionnelle. Produisant un faisceau plus long et jusqu'à 150 % de visibilité en plus¹, les lampes X-tremeVision gen2 vous aident à repérer les obstacles plus tôt afin de réagir à temps. De plus, la meilleure visibilité périphérique vous permet de discerner les dangers situés aux abords de la route tels que les piétons ou les carrefours à venir. Éclairant vivement chaque dos d'âne, tournant et danger sur la route, ce sont des lampes créées pour satisfaire les conducteurs les plus exigeants et répondre aux conditions de conduite les plus difficiles.
La lumière est une composante essentielle de la conduite. En améliorant simplement la qualité de l'éclairage, vous pouvez éviter des accidents. La lampe Xenon X-tremeVision gen2 améliore la visibilité. Elle vous permet ainsi de remarquer les obstacles et les panneaux de signalisation routière plus tôt, pour un meilleur temps de réaction. La composition spectrale de cette lumière est adaptée à la sensibilité aux couleurs naturelles de vos yeux. De plus, cet éclairage avant produit une lumière dont la température de couleur de 4 800 K respecte vos yeux, ce qui rend la conduite de nuit plus sûre et plus agréable.
Il ne suffit pas d'avoir seulement un éclairage avant puissant ; la précision optique compte aussi. Les lampes Xénon X-tremeVision gen2 bénéficient de la technologie de correction du faisceau la plus précise alignée sur 150-350 µm. Cela signifie qu'elles éclairent la route aux endroits appropriés, sans éblouir les conducteurs arrivant en sens inverse.
Notation globale
¹ Par rapport à la norme minimum légale (sauf D2R offrant jusqu'à 20 % de visibilité en plus)