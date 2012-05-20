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Arrêté
AJ301DB/12
Commencez la journée à votre rythme !
Écoutez la musique de votre baladeur à la maison. Connectez votre iPod ou GoGear à ce radio-réveil Philips compact, qui offre des basses profondes grâce à une puissance de 12 W RMS. Profitez d'un son exceptionnel et commencez chaque journée en musique.
Noire
Écoutez votre musique MP3 préférée tout en chargeant votre iPod. Vous pouvez connecter votre iPod directement à la station d'accueil pour écouter vos chansons préférées avec un son de grande qualité. La station d'accueil recharge également votre iPod pendant la lecture afin de vous laisser profiter de votre musique sans vous soucier de l'état de votre batterie. À l'aide de votre télécommande, parcourez, sélectionnez et écoutez les fichiers musicaux stockés sur votre iPod. Lorsque vous placez votre iPod sur la station d'accueil celui-ci se recharge automatiquement.
La technologie wOOx est un concept de haut-parleurs révolutionnaire pour une profondeur de basses incomparable. Les systèmes de pilotage du haut-parleur fonctionnent en symbiose avec le radiateur du caisson de basses wOOx et le réglage précis entre le circuit principal et le tweeter permet des transitions douces entre les différentes fréquences. La double suspension et une construction en sandwich symétrique donnent des basses légères et précises sans distorsion. wOOx produit des basses dynamiques d'une profondeur exceptionnelle grâce à une utilisation intégrale du haut-parleur pour restituer la musique de manière authentique.
3.8
sur 6
6
Avis
Kiki
20/05/2012
België
Geweldige koop voor geweldige prijs
Zeer tevreden met de aankoop, zeer makkelijkte gebruiken.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AJ301DB Klokradio voor iPod
Oui, je recommande ce produit
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johanvos
31/08/2011
België
Oui, je recommande ce produit
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jessa85
16/02/2010
France
SUPER!!!!!!!!
Le son c'est no comment, c'est un sans faute, je pensai acheter un reveil et en fait j'ai eu une mini chaine hifi. Les qualités d'une mini chaine avec un minimum de place, et un design très elegant. Je le conseille sans hesiter, petit bemol je n'arrive toujours pas a regler le son du reveil, pour moi perso il n'est pas assez fort. En tous cas produit de qualité pas decue. Bravo.
Cet avis a été rédigé pour AJ301DB Radio-réveil pour iPod
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