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Arrêté
AJ3226/12
Commencez la journée à votre rythme !
Avec cet élégant radio-réveil double alarme Philips, commencez la journée au son de votre station de radio préférée ou d'une alarme agréable. Un câble pratique permet également de le brancher directement à votre système audio portable placé sur votre table de nuit.
Tuner analogique FM/MW
Double alarme
Sauvegarde de l'heure et de l'alarme
Câble d'entrée audio intégré
Réveillez-vous au son de votre station de radio préférée ou du buzzer. Réglez simplement l'alarme du radio-réveil Philips pour vous réveiller avec la station de radio que vous avez écoutée pour la dernière fois ou choisissez de vous réveiller avec le buzzer. À l'heure définie, votre radio-réveil Philips s'allume automatiquement sur la station de radio de votre choix ou déclenche le buzzer.
Le système audio Philips propose deux alarmes. Vous pouvez ainsi régler une alarme sur votre heure de réveil et l'autre sur celle de votre partenaire.
Pour éviter les pannes d'oreiller, le radio-réveil Philips est doté d'une fonction de répétition de l'alarme. Lorsque l'alarme retentit et que vous souhaitez dormir un peu plus longtemps, appuyez tout simplement sur le bouton Repeat Alarm une fois pour continuer à dormir. L'alarme se redéclenchera neuf minutes plus tard. Vous pouvez continuer à appuyer sur le bouton Repeat Alarm toutes les neuf minutes jusqu'à ce que vous décidiez d'éteindre l'alarme.
2.8
sur 6
16
Avis
acidburn3
11/07/2019
France
2019 et toujours en bon fonctionnement (déjà 7 ans)
produit pour ma part encore en bon état, il commence juste à faiblir au niveau du volume du buzzer, et le bouton pour régler l'heure (en moins) et plus sensible qu'avant. Jamais eu de clignotement
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AJ3226 Radio-réveil
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AJ3226 Radio-réveil
Hansie
03/11/2011
Nederland
goede kwaliteit.
Ik heb een klok radio gekocht van het merk philips en ben daar zeer tevrede over. Hij is gemakkelijk instelbaar en werkt perfeckt ik verslaap mij nooit meer,met deze wekker radio is echt een aanrader voor mensen die op tijd hun bed uit moeten. ik verslaap mij nooit meer..............
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AJ3226 Klokradio
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AJ3226 Klokradio
kelkel01
16/10/2011
France
Bien!
Effectivement le produit et bien, mais un peut compliqué dans son utilisation. Un peut trop de bouton sur les côtés, pour les différentes alarmes, mais aussi une fonction, qui commence à m'énerver, celle de clignoter souvent sans savoir sur quelle bouton on à appuyer.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AJ3226 Radio-réveil
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AJ3226 Radio-réveil