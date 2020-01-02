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Arrêté
AJ5030/12
Un réveil en beauté
L'heure peut être projetée sur n'importe quelle surface. Vous réglez vous-même l'image pour une lisibilité parfaite sur vos murs et plafonds. Ce modèle offre également un réglage automatique de l'heure et le choix entre une mélodie, la radio ou le buzzer pour l'alarme.
Projection heure
Tuner numérique FM
Double alarme
Sauvegarde de l'heure et de l'alarme
Ce radio-réveil projette l'heure où vous le souhaitez, grâce à un tube de projection doté d'un angle de diffusion réglable. Le tube peut être ajusté horizontalement ou verticalement, grâce à des contrôles précis, afin que l'image de l'heure s'affiche exactement à l'endroit souhaité : sur le mur, au plafond ou sur un meuble. Ce radio-réveil élégant vous permet ainsi de regarder l'heure sans avoir à tourner la tête.
Une commande de mise au point simple à utiliser garantit une projection toujours nette des images. Vous pouvez utiliser cette commande pour que l'image projetée reste nette dans un rayon de 1 à 2,5 m. Profitez d'images projetées parfaitement nettes et d'un affichage de l'heure toujours excellent.
Ce radio-réveil projette l'heure sur le mur ou au plafond pour une meilleure lisibilité. Grâce au contrôle du projecteur, vous pouvez immédiatement faire pivoter l'heure projetée de 180 degrés pour une lisibilité parfaite de n'importe quel endroit dans la pièce.
3.3
sur 6
39
Avis
FireCold
02/01/2020
France
Super réveil
Parfait, jamais rencontré de problème en 8ans. Je recommande vivement.
Avantages
La projection se règle en fonction de la vue
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AJ5030 Radio-réveil
Date d'utilisation 2018-01-02
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AJ5030 Radio-réveil
Date d'utilisation 2018-01-02
soaz37
17/10/2011
France
tres bon produit
tres bon produit facile d' utilisation avec un design sympa
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AJ5030 Radio-réveil
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AJ5030 Radio-réveil
geniegenial
20/05/2012
België
Simplicité d'utilisation
Simplicité d'utilisation, luminosité progressive. Complet.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AJ5030 Clock Radio
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AJ5030 Clock Radio